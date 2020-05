Presto Samsung potrebbe tornare a puntare su una caratteristica ormai praticamente introvabile da qualche anno sugli smartphone di ogni fascia di prezzo: stiamo parlando della possibilità di rimuovere la batteria.

Sono tanti gli utenti che ricordano con nostalgia i tempi in cui era possibile rimuovere la batteria dallo smartphone e sostituirla con grande semplicità e per alcuni modelli più economici del colosso coreano presto questa caratteristica potrebbe essere nuovamente disponibile.

Almeno ciò è quanto sembra suggerire la seguente foto, relativa ad una batteria (con nome EB-BA013ABY e capienza di 3.000 mAh) che dovrebbe essere montata su un dispositivo non ancora annunciato (numero di modello SM-A013F).

Cosa sappiamo del misterioso smartphone di Samsung

Ad oggi solo gli smartphone della serie Galaxy Xcover (ossia quelli rugged) possono contare su batterie removibili mentre questo nuovo modello dovrebbe appartenere alla serie Samsung Galaxy A, un device di fascia bassa che dovrebbe poter contare su 16 GB o 32 GB di memoria integrata.

Al momento non si hanno altri dettagli sulle caratteristiche di questo misterioso smartphone del colosso coreano, che dovrebbe essere commercializzato in Europa e in Asia in almeno tre colorazioni (nera, blu e rossa). Probabilmente nel giro di qualche settimana ne sapremo di più.