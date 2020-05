A pochi giorni da lancio dei due dispositivi della serie P Smart, scopriamo che Huawei sta lavorando a un nuovo dispositivo, del quale il noto leaker @evleaks ha rilasciato alcune informazioni, insieme al render ufficiale che trovate in copertina.

Parliamo di Huawei P Smart S, questo secondo Evan Blass il nome del nuovo smartphone, che dovrebbe avere una scheda tecnica molto simile a quella di Huawei P Smart 2020 anche se con alcune differenze. La prima riguarda la presenza di una tripla fotocamera posteriore, la seconda invece denota un’assenza nella parte posteriore.

Nella parte frontale il design resta invariato, con un notch a goccia e una cornice inferiore piuttosto marcata, in linea con i modelli già visti. Nella parte posteriore spicca invece l’assenza di un lettore di impronte digitali, che non è visibile nemmeno sulla cornice laterale.

Difficile immaginare che sia stato inserito un lettore di impronte nel display, più probabile che si tratti di un errore nel render o che Huawei abbia deciso di rinunciare a questo metodo di autenticazione, scelta che sarebbe piuttosto discutibile.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche si parla di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, mentre il chipset dovrebbe essere ancora una volta un Kirin 710, anche se mancano conferme sicure.

Tre invece le colorazioni, Emerald Green, Breathing Crystal e Midnight Black, niente che non sia già stato visto in precedenza. Resta da sciogliere anche la questione GMS: Si tratterà di un nuovo rebrand di qualche modello già in commercio o è qualcosa di completamente nuovo?

Nel primo caso Huawei potrebbe commercializzarlo con i servizi Google a bordo, nel secondo caso, a causa della situazione con il governo USA, sarebbe costretta a ripiegare sugli HMS (Huawei Mobil Services), validi ma decisamente meno appetitosi. È probabile che nei prossimi giorni ne sapremo di più, quindi continuate a seguirci per scoprire cosa bolle in pentola.