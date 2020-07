Dopo un paio di settimane dalla presentazione avvenuta in Malesia, Xiaomi ha svelato oggi Redmi 9A, Redmi 9AT e Redmi 9C per il mercato italiano. (Ri)scopriamo le specifiche tecniche dei tre smartphone di fascia bassa e andiamo a dare uno sguardo ai prezzi di vendita per il nostro Paese.

Redmi 9A, Redmi 9AT e Redmi 9C arrivano in Italia

Redmi 9A, Redmi 9AT e Redmi 9C sono tre smartphone della famiglia di fascia bassa 2020 del brand Xiaomi, che sono in arrivo in Italia per accompagnare il già disponibile Redmi 9 (in vendita da fine giugno). I dispositivi portano al debutto nuovi chip MediaTek pensati per offrire buone prestazioni a prezzi di vendita competitivi, e risultano piuttosto simili a eccezione di alcune caratteristiche (in particolare 9A e 9AT, che sono praticamente identici).

La scheda tecnica di Redmi 9A

display da 6,53 pollici IPS HD+

SoC MediaTek Helio G25

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile fino a 512 GB);

dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS;

fotocamera posteriore da 13 MP con flash LED, fotocamera anteriore da 5 MP;

connettore micro USB, porta per jack da 3,5 mm;

batteria da 5000 mAh;

dimensioni di 164,9 x 77,07 x 9 mm, peso di 194 grammi.

La scheda tecnica di Redmi 9AT

display da 6,53 pollici IPS HD+

SoC MediaTek Helio G25

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile fino a 512 GB);

dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS;

fotocamera posteriore da 13 MP con flash LED;

fotocamera anteriore da 5 MP;

connettore USB Type-C, porta per jack da 3,5 mm;

batteria da 5000 mAh;

dimensioni di 164,9 x 77,07 x 9 mm, peso di 194 grammi.

Previous Next Fullscreen

La scheda tecnica di Redmi 9C

display da 6,53 pollici IPS HD+

SoC MediaTek Helio G35

3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile fino a 512 GB);

dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS;

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP, macro da 2 MP e di profondità da 2 MP;

fotocamera anteriore da 5 MP;

connettore micro-USB, porta per jack da 3,5 mm, sensore di impronte posteriore, radio FM;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 10 W;

dimensioni di 164,9 x 77,07 x 9 mm, peso di 196 grammi.

Redmi 9A, Redmi 9AT e Redmi 9C: prezzi e uscita in Italia

Redmi 9A sarà disponibile da fine luglio nelle colorazioni Granite Gray, Peacock Green e Sky Blue al prezzo consigliato di 119,90 euro (2/32 GB). Stessa cifra per la variante Redmi 9AT, che sarà disponibile da settembre in versione 2-32 GB.

Redmi 9C sarà acquistabile in Italia da inizio settembre nelle colorazioni Midnight Gray, Sunrise Orange e Twilight Blue al prezzo di 149,90 euro in versione 3-64 GB.

Leggi anche: Recensione Redmi Note 9 Pro