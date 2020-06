Probabilmente non passerà molto tempo prima che i milioni facciano cifra tonda complicando così la vita alla serie Redmi 9. Per quest’ultima far meglio di Redmi 8, Redmi 8A (Dual) e Redmi 8A Pro significa superare i 19 milioni di unità spedite a livello globale, cifra impressionante raggiunta in neppure un anno di presenza sui mercati con quattro modelli.

Per i Redmi 9 siamo ai nastri di partenza, con il primo modello che ha debuttato in Europa a inizio mese ma non ancora in Cina, mercato in cui arriverà tra qualche giorno. Nel frattempo però durante la prima vendita flash in Singapore e Malesia le scorte di Redmi 9 sono andate esaurite in 7 ed in 30 minuti, segno che il pubblico apprezza l’equilibrio tra prezzo e caratteristiche tecniche.

Tra queste dovrebbe entrare a breve il nome di MediaTek, ad oggi l’unico vero sfidante di Qualcomm se si escludono gli Exynos di Samsung. Secondo un’indiscrezione proveniente dalla Cina, il primo smartphone di Redmi con un MediaTek Dimensity 1000+ arriverà sui mercati tra circa due mesi.

Il prodotto potrebbe essere quello che è stato notato di recente da China 3C con il supporto alla ricarica rapida da 33 watt, lo stesso che secondo un rumor precedente potrebbe adottare un display LCD da 144 Hz. Lo si conosce con il numero modello M2006J10C e non con il nome commerciale, che ad oggi rimane un’incognita.