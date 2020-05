Attesissimo durante il Mobile World Congress 2020 ma ovviamente rimandato di alcuni mesi per ovvi motivi, Realme X50 Pro 5G è uno dei terminali con connettività 5G più economici presenti sul mercato. In queste ore l’ultima creatura di Realme può essere finalmente acquistata in Italia su Amazon al prezzo di 599,90 euro.

Realme X50 Pro 5G disponibile su Amazon

Realme X50 Pro 5G è basato sul processore Qualcomm Snapdragon 865, la punta di diamante in campo di SoC per il mercato mobile, con tagli di memoria da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e storage interno da 128 o 256 GB di tipo UFS 3.0. Questi componenti garantiscono al terminale una importante reattività anche con le applicazioni più pesanti, oltre alla gestione di Android 10 senza alcun tipo di impuntamenti o esitazioni.

Il comparto fotografico è ovviamente uno dei punti di forza di Realme X50 Pro 5G grazie alla presenza di ben quattro sensori, mentre frontalmente trova posto un pannello superAMOLED con fotocamera punch hole a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) da 6,44 pollici con refresh rate a 90 Hz. Bene la batteria da 4200 mAh con tanto di ricarica rapida da 65 W.

Realme X50 Pro 5G da 8 GB con 128 GB di storage può essere acquistato a questo link di Amazon al prezzo di 599,90 euro nelle colorazioni Rust Red e Moss Green. La disponibilità dei terminali è fissata a questo venerdì, 29 maggio 2020.