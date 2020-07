“Tutta la serie è ovviamente riservata al mercato cinese per il momento, e difficilmente la vedremo in Europa”: chiudevamo con questa frase l’articolo di gennaio dedicato alla presentazione di diversi prodotti Realme, tra cui Realme X50 5G. Era sensazione diffusa che non sarebbero arrivati dalle nostre parti, invece l’azienda di OPPO ha sorpreso tutti con un evento di lancio in streaming per Realme X50 5G.

Realme X50 5G è infatti una variante “depotenziata” del top di gamma Realme X50 Pro 5G. Le virgolette non sono lì a caso poiché si tratta di un prodotto di fascia media che strizza l’occhio alla fascia alta grazie al SoC Snapdragon 765G, a un quantitativo di memoria RAM che arriva a 12 GB, al display con refresh rate di 120 Hz, a quattro fotocamere posteriori e due sul fronte e al supporto all’infrastruttura 5G SA e NSA.

I contenuti per attirare gli sguardi, lo avrete capito, non mancano affatto. Ecco la scheda tecnica di Realme X50 5G.

schermo LCD IPS Full HD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,57 pollici con rapporto di forma 20:9 e refresh rate da 120 Hz; protezione in Gorilla Glass 5;

SoC Qualcomm Snapdragon 765G con CPU octa core a 2,4 GHz costruito a 7 nanometri e GPU Adreno 620;

memorie: 6, 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.1;

connettività: supporto alle reti 5G di tipo NSA/SA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou, NFC, USB-C;

quadrupla fotocamera posteriore: sensore grandangolare primario da 64 megapixel Samsung ISOCELL GW1, apertura f/1.8; sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, FOV 119 gradi e apertura f/2.3; teleobiettivo 2x ottico e ibrido fino a 20x da 12 megapixel con apertura f/2.5; sensore macro da 2 megapixel, apertura f/2.4;

doppia fotocamera frontale: principale Sony IMX471 da 16 megapixel e apertura f/2.0, sensore ultra wide da 8 megapixel, FOV 105 gradi e apertura f/2.2;

sblocco tramite lettore di impronte digitali fisico posto lateralmente;

batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida VOOC 4.0 a 30 watt;

interfaccia utente Realme UI basata su Android 10;

dimensioni di 163,8 x 75,8 x 8,9 mm e peso di 202 grammi.

Sul piano estetico Realme X50 5G ha le fattezze di un prodotto moderno e al passo con i tempi ma dalle soluzioni non troppo originali, come la doppia fotocamera frontale inserita in un foro nel display che ricorda i Samsung Galaxy S10. Lo smartphone cinese recupera con due colorazioni estrose ed un prezzo accattivante: 369,90 euro per la variante 6+128 GB e 389,90 euro per la 8+128 GB.

Interessante la decisione di proporre uno sconto del 5% agli studenti che porta il prezzo d’attacco di Realme X50 5G a 332,91 euro: qui i dettagli.