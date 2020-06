È passato quasi un mese dal lancio in Italia di Realme X3 Super Zoom, la cui recensione trovate linkata a fine articolo, e il brand cinese ha lanciato oggi la versione “liscia” sul mercato indiano. Difficile capire se arriverà anche in Italia, anche se con questo rapporto prestazioni potrebbe ottenere ottimi risultati.

Caratteristiche tecniche di Realme X3

Per contenere i costi, senza però rinunciare alle prestazioni, Realme ha scelto la miglior piattaforma del 2019, che risulta comunque performante anche nel corso del 2020. Gran parte della scheda tecnica riprende quella di Realme X3 Super Zoom, con alcune differenze.

Ritroviamo dunque lo schermo FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,57 pollici con doppio foro per le fotocamere frontali, refresh impostato a 120 Hz e Gorilla Glass 5. Ad animare lo smartphone ci pensa una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 855+, con CPU octa core e GPU Adreno 640, affiancata da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 3.0.

La connettività è di livello assoluto, con la sola mancanza rappresentata dall’assenza del 5G. Per il resto abbiamo il supporto al dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS a doppia frequenza, GLONASS, NFC e connettore USB Type-C. Quest’ultimo può ricarica la batteria integrata da 4.200 mAh in maniera rapida grazie alla tecnologia Dart 3.0 che può raggiungere i 30 watt di potenza.

Molto buona la fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel (f/1.8), ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel (f/2.3), zoom ottico 2x da 13 megapixel (f/2.5) e sensore macro da 2 megapixel (f/2.4). Nella parte frontale invece, all’interno del doppio foro nel display, sono inseriti in sensore da 16 megapixel (f/2.0) e un sensore grandangolare (FoV 105 gradi) da 8 megapixel(f/2.2).

Design di Realme X3

Il design di Realme X3 è indubbiamente in linea con lo standard del 2020, in particolare per quanto riguarda la parte frontale. Il doppio foro per la fotocamera frontale è decisamente visibile e Realme non lo ha forse sfruttato a fondo, visto che il rapporto screen-to-body si ferma al 90,5%.

Buona l’idea di collocare il lettore di impronte sul frame laterale, per ridurre i costi rispetto ai modelli integrati nel display e garantire la reattività di un lettore tradizionale. Nella norma invece la fotocamera posteriore, che segue i canoni estetici del 2019, con i quattro sensori posti in alto a sinistra con il design “a semaforo”.

Le dimensioni dello schermo, e la non perfetta ottimizzazione delle cornici, porta a delle dimensioni importanti: 163,8 x 75,8 x 8,9 mm, con un peso di 202 grammi. L’ergonomia è dunque destinata a risentirne in maniera importante e l’uso con una mano è sostanzialmente impossibile.

Software di Realme X3

A bordo di Realme X3 troviamo Android 10, sul quale gira l’interfaccia personalizzata Realme UI. Si tratta di una interfaccia chiaramente ispirata a ColorOS di OPPO, da cui deriva, ma con una serie di tocchi personali che la rendono decisamente gradevole e curata.

Curate le funzioni dedicate alla fotocamera, con una serie di modalità (Super Nightscape, Ultra Nightscape e Tripod Mode) per scattare foto di qualità di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. Curato anche il comparto audio, una scelta che sarà apprezzata anche dai gamer che potranno sfruttare appieno lo smartphone, grazie anche allo schermo a 120 Hz.

Prezzi e disponibilità di Realme X3

Realme X3 sarà in vendita in India a partire dal 30 giugno nelle colorazioni Arctic White e Glacier Blue. Due anche le varianti di memoria, con la versione 6-128 GB proposta a 24,999 rupie (circa 316 euro) e la versione 8-128 GB in vendita a 24.999 rupie, circa 329 euro.

Potrebbe interessarti: Recensione Realme X3 SuperZoom