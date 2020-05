Si chiama Realme X3 Superzoom ed è un nuovo smartphone che il produttore asiatico dovrebbe lanciare ufficialmente nei prossimi giorni. A caratterizzare tale device dovremmo trovare un’insolita combinazione che ha come protagonisti un processore di fascia alta e una potente fotocamera con zoom.

Caratteristiche e design di Realme X3 Superzoom

Tra le principali feature di Realme X3 Superzoom dovremmo trovare un display IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e foro a forma di pillola per una doppia fotocamera frontale (con sensori da 32 megapixel e 8 megapixel), un processore Qualcomm Snapdragon 855+, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata, WiFi 6, Bluetooth 5.0 e LTE Advanced, una quadrupla fotocamera posteriore (con inclusi un sensore Samsung GW1 da 64 megapixel e uno con zoom ottico), una batteria da 4.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 65 W) e Android 10 con l’interfaccia personalizzata del produttore asiatico.

Previous Next Fullscreen

Stando a quanto si apprende, il nuovo smartphone di Realme dovrebbe essere lanciato in Europa in due colorazioni (una bianca e una verde/blu) ad un prezzo molto competitivo (si parla di 499 euro) e capace di consentirgli di proporsi come una valida alternativa a modelli più “blasonati”.