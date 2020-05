Dopo essere stata la prima smart-utility italiana a portare il supporto a Google Assistant, Optima Italia quest’oggi annuncia che è pronta ad offrire il supporto anche ad un altro importantissimo e popolare assistente digitale: Amazon Alexa. I clienti potranno così fare affidamento sulle grandi capacità dell’assistente vocale di Amazon per poter accedere ad un gran numero di aree semplicemente utilizzando la propria voce.

Optima Italia abbraccia Amazon Alexa

Gli utenti potranno chiedere ad Amazon Alexa tutte le informazioni relative alla propria fornitura Optima, alle fatture, lo stato dei pagamenti, restare aggiornati sul proprio conto e a farsi mettere rapidamente in contatto con un operatore del centro assistenza Optima per chiedere il supporto oppure per aprire nuove segnalazioni. L’idea di Optima è quindi quella di “mettere il cliente al centro e semplificare l’interazione con il nostro customer service“.

Infatti, come dichiara Antonio Gorrasi, Chief Operating Officer di Optima Italia, l’azienda “continua ad ampliare la gamma di strumenti con cui i nostri clienti possono interagire con il nostro Customer Service nell’era digitale in cui siamo immersi. La customer-centricity è una delle linee-guida strategiche su cui basiamo il nostro business: grande attenzione verso chi sceglie i servizi di Optima Italia, investimenti significativi sulla digitalizzazione, per semplificare al massimo la vita di aziende e famiglie“.