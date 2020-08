OPPO ha annunciato in Cina un nuovo prodotto che va ad arricchire la serie K: è OPPO K7 5G, smartphone di fascia medio alta con contenuti tecnici interessanti ma con un design forse un po’ anonimo.

Di seguito tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo OPPO K7 5G.

Caratteristiche tecniche di OPPO K7 5G

OPPO K7 5G è costruito sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 765G realizzata a 7 nanometri, con CPU octa core da 2,4 GHz di frequenza massima e GPU Adreno 620. Il display è un’unità AMOLED con rapporto di forma 20:9 da 6,4 pollici e risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel), con uno riempimento della superficie frontale del 91,9%. Per quanto riguarda le memorie sono previsti solamente 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.1.

Alle singola fotocamera anteriore da 32 megapixel f/2.0 inserita nel notch, si aggiungono le quattro sul retro: la wide è da 48 megapixel con apertura f/1.7, la ultra wide da 8 megapixel f/2.25 e 119 gradi di campo visivo, il terzo sensore è un macro da 2 megapixel con apertura f/2.4 capace di scattare fino a 4 centimetri dal soggetto e infine c’è un quarto sensore da 2 megapixel per la rilevazione della profondità di campo.

A tal proposito il reparto connettività è abbastanza ben fornito: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C. C'è anche l'ingresso per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 4.025 mAh, manca la ricarica wireless ma non quella rapida VOOC 4.0, con 30 watt di potenza di picco.

Software di OPPO K7 5G

Presenti ottimizzazioni legate all'intelligenza artificiale, con influenze positive anche sul software della fotocamera.

Design e immagini di OPPO K7 5G

Non è semplice analizzare la superficie frontale di OPPO K7 5G con le poche immagini diffuse da OPPO. Si riescono a percepire con difficoltà la presenza di un notch a goccia che contiene la fotocamera per i selfie e il lavoro di ottimizzazione svolto dai progettisti per contenere l’ampiezza delle cornici intorno allo schermo, testimoniato del resto dal dato comunicato dall’azienda cinese: il 91,9% della sezione frontale è occupato dal display.

La superficie posteriore di OPPO K7 5G invece appare piuttosto anonima. Contenute le dimensioni del dispositivo, che misura 160,3 × 74,3 × 7,96 millimetri e pesa 180 grammi. Cinque invece le colorazioni: Mystery Black, Lemon Yellow, Flame Gradient, blu e bianco.

Prezzi e disponibilità di OPPO K7 5G

OPPO K7 5G verrà commercializzato in Cina a partire dall’11 agosto 2020 con prezzi a partire da 1.999 yuan, circa 243 euro, per la variante 8+128 GB mentre quella con 256 GB di memoria interna a parità di RAM viene proposta a 2.299 yuan, meno di 280 euro al cambio attuale.

Non abbiamo ancora informazioni in merito ad una commercializzazione sul suolo Europeo.