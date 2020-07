Il team di OPPO ha rilasciato in Cina un’applicazione per aggiornare i driver della GPU Adreno 650 di OPPO Find X2 e Find X2 Pro, smartphone che possono contare su un processore Qualcomm Snapdragon 865.

Così come fatto anche da Xiaomi per alcuni dei propri device, il nuovo driver updater (chiamato “OplusGpuDriver”) è al momento disponibile soltanto in Cina: il nome del pacchetto è com.oplus.gpudrivers.sm8250.api29 e l’attuale build è la versione 0.0474.0.

L’app per aggiornare i driver di OPPO Find X2 solo in Cina

Stando a quanto scoperto da un membro dello staff di XDA Developers analizzando l’applicazione, al suo interno vi sono numerosi driver GPU di Qualcomm insieme a librerie OpenGL ES e Vulkan.

Sebbene il file APK possa essere installato manualmente sulle varianti internazionali degli smartphone di OPPO, pare che la versione OpenGL non venga incrementata e ciò suggerisce che il driver grafico può essere aggiornato (quantomeno per il momento) soltanto su build cinesi di ColorOS.

Sempre più produttori di smartphone Android stanno sfruttando le potenzialità del Project Treble e utilizzando un nuovo schema di aggiornamento dei driver, disaccoppiando la GPU dal sistema operativo di base e ciò dovrebbe garantire agli utenti un’esperienza migliore.

