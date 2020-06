OnePlus Nord è il nome del nuovo smartphone di fascia media che OnePlus si appresta a lanciare sul mercato e il via ai pre-ordini pare sia più vicino del previsto.

Il produttore, infatti, da qualche giorno sta provando a fare crescere la curiosità attorno a tale device con uno dei suoi account su Instagram e nelle scorse ore ha dato il via ad un conto alla rovescia per l’inizio di una fase di pre-ordini che avrà ad oggetto soltanto 100 modelli del nuovo smartphone.

Resta da capire se il protagonista di tali pre-ordini sarà davvero OnePlus Nord e nelle prossime ore ne sapremo di più: il produttore, infatti, pubblicherà una serie di contenuti dedicati al nuovo prodotto in rampa di lancio.

OnePlus Nord al centro di una serie di documentari

Ci riferiamo ad una sorta di documentario in quattro parti con il quale OnePlus spera di riuscire ad avvicinare gli utenti al nuovo prodotto, il tutto nell’ambito di una strategia di marketing che ha come obiettivo quello di offrire la possibilità di provare lo smartphone prima dell’inizio della sua commercializzazione.

In pratica, così come spiegato da Carl Pei (co-fondatore di OnePlus) e France Akis Evangelidis (vice presidente dell’azienda), con questo primo episodio il team di OnePlus darà il via ad una nuova iniziativa grazie alla quale i fan dell’azienda potranno sentirsi parte integrante del processo di sviluppo dello smartphone.

Il nuovo telefono, rivolgendosi a chi è alla ricerca di un diverso tipo di smartphone rispetto a quelli classici dell’azienda, avrà una propria identità visiva, il che potrebbe includere un colore diverso per il logo e messaggi pubblicitari indirizzati ad un pubblico più giovane.

Staremo a vedere.

AGGIORNAMENTO: Ora è ufficiale, il nuovo smartphone si chiama OnePlus Nord e con esso il produttore darà il via ad una nuova serie di device con l’obiettivo di ampliare la propria base di utenti e raggiungere sempre più persone (con telefoni più accessibili che incorporino però gli elevati standard di prodotto e di esperienza utente tipica dei flagship di OnePlus).

Il primo dispositivo della linea OnePlus Nord sarà disponibile in Europa e in India.