Lo scorso novembre Google ha dato il via alla migrazione degli account Nest a quelli Google per migliorare la sicurezza 2FA e il livello di integrazione tra i dispositivi smart home e quelli con Google Assistant, non includendo tuttavia Nest Protect.

Dopo la migrazione, la gestione multi-utente è passata all’app Google Home mentre il client Nest ha perso la possibilità di aggiungere o rimuovere membri e questo è un problema per Nest Protect, che non è supportato (e, pertanto, continua ad inviare notifiche soltanto all’app Nest).

Sono stati tanti i possessori di Nest Protect che in questi ultimi mesi hanno chiesto con insistenza a Google informazioni sull’aggiunta dell’integrazione di tale device e il team del colosso di Mountain View ha confermato che sarà implementata “nei prossimi mesi”. Basta avere un po’ di pazienza.

Google testa un nuova feature per YouTube Music

Passando a YouTube Music, il team di sviluppatori ha avviato i test relativi ad un carosello “Recent activity” che mostra le aggiunte alla libreria.

Si tratta di un test condotto lato server con una ristretta cerchia di utenti e ricorda la pagina Recenti in Play Music. Ecco un esempio:

Resta da capire se e quando tale feature sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.