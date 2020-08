Da tempo si susseguono le indiscrezioni relative ad un modello della serie Motorola RAZR dotato di connettività 5G che il produttore si starebbe preparando a lanciare e nelle scorse ore in Rete sono apparse quelle che potrebbero essere le prime foto di tale smartphone.

Il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità ma proviamo a dare a tali immagini un po’ di credito.

Ecco le prime foto di Motorola RAZR 5G

Stando a quanto si apprende, le foto provengono da un investitore cinese e pare che siano state scattate in occasione di un evento organizzato in Patria da Lenovo per mostrare il device ad alcuni dei propri investitori.

Purtroppo al momento non vi sono tanti dettagli su questo nuovo smartphone pieghevole di Motorola, eccezion fatta per l’assenza del sensore per le impronte digitali frontale e per la presenza di un display esterno un po’ più grande rispetto a quello di Motorola RAZR e di una protezione per la fotocamera.

Dovremmo trovarci di fronte, pertanto, a Motorola RAZR 5G, nome in codice “odyssey”, smartphone che tra le proprie feature dovrebbe vantare un display OLED flessibile (da 6,2 o 6,7 pollici), un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 256 GB di memoria integrata, una fotocamera principale Samsung ISOCELL Bright GM1 da 48 megapixel e una batteria da 2.845 mAh. Staremo a vedere.

In copertina Motorola RAZR