È Motorola Edge+, il nuovo flagship della casa alata, il primo smartphone a supportare il 5G mmWave in Europa. Grazie a una collaborazione tra la compagnia americana, Qualcomm e l’operatore russo MTS, è possibile sfruttare le onde millimetriche per ottenere velocità paragonabili a quelle della rete in fibra ottica, con una latenza ridotta.

MTS si appresta al lancio commerciale della prima rete pubblica e privata in Russia operante nella banda di frequenza compresa tra 24,25 e 24,65 GHz, la banda millimetrica che garantisce elevate velocità di trasmissione con tempi di latenza ridottissimi.

“Testare questo nuovo smartphone nelle nostre aree pilota è un passo in avanti perso l’ecosistema 5G. Con l’imminente lancio commerciale della prima rete mmWave pubblica e privata in Russia, gli utenti potranno scaricare contenuti e accedere a numerosi servizi alla velocità di diversi Gigabit. Inoltre gli utenti aziendali potranno risolvere i problemi di connettività e ottimizzare la competitività.“

Grazie alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865, che utilizza un modem Snapdragon X55 5G è possibile ottenere le massime prestazioni nelle reti 5G in Russia. Lo smartphone può comunque essere utilizzato in tutti i Paesi europei, in Asia e negli Stati Uniti, riuscendo sempre a sfruttare le altre bande 5G disponibili in questi Paesi.

In questo modo Motorola Edge+ diventa uno smartphone in grado di funzionare un tutto il mondo, sfruttando le reti veloci in quei Paesi dove sono già disponibili. Questa versione del flagship Motorola è già in pre ordine sul sito di MTS.

