Microsoft Your Phone è il sistema sviluppato dal colosso di Redmond per permettere agli utenti Android di controllare alcune funzioni del proprio smartphone direttamente su PC muniti di Windows 10.

Più smartphone su Microsoft Your Phone

In queste ore, come annuncia l’account Twitter di Microsoft Your Phone, è attualmente in rollout una nuova build dell’OS per gli iscritti al canale Insider che permette di aggiungere più smartphone su Microsoft Your Phone. Per aggiungere nuovi terminali Android basta semplicemente cliccare sulla voce “Aggiungi un altro dispositivo” e seguire le informazioni mostrate a schermo.

Great new add to @MSYourPhone! You can now delete your phone photos directly in app (just tried, and it works fine) pic.twitter.com/5srBU72hCo — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 7, 2020

Inoltre, come riportano i colleghi di @alumia_italia, è possibile cancellare le foto salvate sul proprio smartphone direttamente da Windows, facilitando così la gestione del proprio rullino fotografico senza dover prendere in mano lo smartphone.

Al momento la feature sembra essere un po’ lenta – è evidente l’attesa di qualche secondo fra l’invio della richiesta di cancellazione della foto e l’effettive esecuzione del comando -, ma siamo certi che gli ingegneri Microsoft stanno lavorando anche per rendere il tutto più rapido.

Arriva la beta dell’app desktop di Join

Join by joaoapps, l’applicazione sviluppata dal creatore di Tasker che permette di ricevere sul proprio computer le notifiche in arrivo dallo smartphone Android, svela alcune novità circa lo sviluppo dell’app. Lo sviluppatore sta testando una nuova applicazione desktop con supporto multi-piattaforma (Windows, Mac e Linux) e la sincronizzazione della clipboard.

L’applicazione desktop di Join è completamente open source (qui i sorgenti dell’app) e può essere facilmente scaricata e installata sul proprio computer. È del tutto simile al client web ma avere a portata di mano un’app per desktop permette agli utenti di sfruttare le scorciatoie di sistema e il sync della clipboard.

Per testare la nuova funzionalità è necessario installare questa versione dell’applicazione Android e cliccare 8 volte di fila su Open Link Automatically raggiungibile tramite il percorso Settings > Pushes.

