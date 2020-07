Il team di sviluppo di LineageOS 17.1 basato su Android 10 continua ad abbracciare sempre più smartphone Android. In queste ore tocca a Xiaomi Mi A1 e Samsung Galaxy J7 (2015), mentre uno smartphone di Realme perde (per sempre?) il supporto all’ultima release della custom ROM.

Xiaomi e Samsung su LineageOS 17.1

L’arrivo della ROM per i sopracitati smartphone Xiaomi e Samsung vi permette di provare le novità dell’ultima major release di Android su terminali con diversi anni sulle spalle, con in più le caratteristiche peculiari di LineageOS.

Scarica LineageOS 17.1 per Samsung Galaxy J7 (2015)

Se siete intenzionati a provare la custom ROM non dovete far altri che cliccare sui link presenti nella news e poi sulla voce “Get the builds here“. Prima di farlo, però, vi consigliamo di effettuare un backup di tutte le informazioni personali (file, foto, documenti, eccetera) eventualmente presenti sullo smartphone, e di leggere attentamente e con attenzione le istruzioni, l’eventuale documentazione, guide e consigli di boot per installare e avviare correttamente LineageOS 17.1.

Scarica LineageOS 17.1 per Xiaomi Mi A1

La fine del supporto per Realme 3 Pro (RMX1851) lascia un po’ di amaro in bocca per gli utenti di questo smartphone, soprattutto per via del supporto alla versione LineageOS 16. L’indicazione “drop for now” – rimosso per adesso – sul gerrit di LineageOS ci fa però ben sperare che il terminale di Realme potrebbe tornare ad essere supportato dall’ultima build di LineageOS in un futuro prossimo.

