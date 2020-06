Il presidente e CEO di Xiaomi, Lei Jun, svela in una intervista quali sono i suoi smartphone preferiti realizzati dalla compagnia ed il motivo alla base di questa scelta. In base alle informazioni condivise durante l’intervista, si evince come esse abbiano quasi sempre interessato il design degli smartphone piuttosto che altre qualità, segno che Lei Jun sia più attendo all’aspetto estetico dei suoi prodotti piuttosto che alle mere specifiche hardware.

Design al di sopra di tutto

Il primo smartphone a cui Lei Jun è particolarmente legato è Xiaomi Mi MIX 2. Il CEO ha sottolineato l’unicità del corpo in ceramica rimarcando come sia il primo smartphone al mondo ad avere un corpo interamente realizzato in questo materiale. In particolare, Lei Jun ha svelato il grande impegno della compagnia nel realizzare il telaio in ceramica, una lavorazione in cui ogni pezzo di ceramica è stato sinterizzato a 1400 gradi Celsius per sette giorni.

Il secondo smartphone è Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition. Anche in questo caso il CEO Xiaomi ha sottolineato la bellezza del telaio posteriore che può essere utilizzato come specchio, mentre il frame in alluminio conferisce al terminale un look e feel di alto livello.

Infine, il terzo smartphone preferito è Xiaomi Mi 10 Pro. Il CEO ha rivelato che l’azienda non si è concentrata nel ridurre i costi di produzione del terminale, ma piuttosto nel renderlo uno fra i migliori al mondo per quanto riguarda la user experience.

Che ne pensate della personale classifica di Lei Jun? Siete d’accordo sui terminali scelti o avreste inserito qualche altro smartphone? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

