Anche se altri operatori mobili consentono ai propri clienti di cessare una determinata offerta attivata, passando quindi al piano base associato a ogni SIM, Kena Mobile è un operatore che non consente di disattivare un’offerta attiva.

Questo significa che un utente che non è più interessato a un’offerta, ma intende passare a un piano a consumo (caso particolare ma possibile) dovrà per forza passare attraverso la disattivazione automatica dell’offerta. Per raggiungere tale situazione è necessario rimanere per 90 giorni senza credito sufficiente per effettuare il rinnovo, una situazione difficile da gestire.

Se però volete mantenere attivo il numero senza però avere un costo fisso mensile, si tratta dell’unica possibilità proposta da Kena Mobile. Ricordiamo che il piano base prevede un costo di 0,35 euro al minuto per le chiamate, 0,25 euro per gli SMS e 0,50 euro per il traffico Internet, con scatti anticipati di 50 MB.

Anche se non è possibile disattivare un’offerta, i clienti Kena Mobile possono passare, anche in autonomia, a una nuova offerta utilizzando l’area MyKena. Si tratta in realtà di una prenotazione di cambio offerta, visto che l’operazione effettiva avrà luogo al momento del rinnovo. Verrà quindi cessata l’offerta precedente e attivata quella prescelta.

Tale sistema pone quindi una ovvia limitazione: ogni cliente può cambiare offerta solamente una volta al mese. Difficilmente sarà possibile tornare all’offerta precedente, anche se di volta in volta l’utente potrà scegliere in base alle offerte di cambio piano ricevute dall’operatore.