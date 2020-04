WhatsApp è l’applicazione di instant messaging più utilizzata al mondo, anche se alternative come Telegram presentano addirittura le cartelle e le statistiche dei canali. In questo articolo vi sveliamo un semplice trucco che vi permetterà di inviare un messaggio WhatsApp a contatti non registrati sulla rubrica del telefono.

Inviare messaggi WhatsApp a sconosciuti

Infatti, come avrete sicuramente avuto modo di notare, su WhatsApp è possibile inviare messaggi (di testo o audio) solo agli utenti precedentemente salvati nella rubrica. Questo può essere limitante per chi non vuole salvare un numero in memoria – magari si tratta di un conoscente o di una persona con cui si ho poco a che fare -, ma tramite questo trucco avrete modo di inviare ugualmente un messaggio senza salvare il suo numero.

Come inviare un messaggio a sconosciuti

Il trucco non vi espone ad alcun rischio e si basa su una funzionalità di WhatsApp che in pochi conoscono. Tramite l’utilizzo di un semplice link è possibile avviare una conversazione su WhatsApp a partire da un qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, PC.

Ecco i passi da seguire per inviare un messaggio a sconosciuti tramite WhatsApp:

avviare il browser web e inserire il link https://wa.me/;

dopo l’ultimo slash – / -, inserire il numero di telefono preceduto da “39”;

preceduto da “39”; premere il tasto invio e poi su “messaggia”.

Il link finale deve avere una forma simile a questa: https://wa.me/39345117655 – il numero di telefono è tronco e serve solo a scopo informativo. Con questo semplice trucco avrete modo di inviare un messaggio ad uno sconosciuto senza dover per forza salvare il suo numero in rubrica.