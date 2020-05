Iliad festeggia due anni di attività in Italia, e per l’occasione lancia il concorso #TheTruthCode con in palio uno smartphone: Apple iPhone 11 in versione 64 GB. Ecco tutti i dettagli e come tentare la fortuna.

Come partecipare al concorso Iliad #TheTruthCode

Per provare a vincere Apple iPhone 11 con il concorso #TheTruthCode di Iliad non c’è altro da fare che tentare di indovinare un codice segreto attraverso degli indizi giornalieri. Ad esempio nell’immagine pubblicata dall’operatore per promuovere l’iniziativa si legge “La festa di compleanno rivoluzionaria è quella in cui non porti il regalo, ma lo ricevi“, indice del concorso in questione.

Il codice in questione è composto da 6 cifre e ci viene anticipato attraverso degli indizi condivisi da Iliad ogni giorno, per 6 giorni a partire da oggi, venerdì 29 maggio 2020, e fino al 4 giugno seguente alle ore 12:29.

Per partecipare e tentare la fortuna, bisogna seguire ogni giorno le 6 storie (episodi) di Iliad pubblicate sui canali social Facebook e Instagram per tentare di indovinare tale codice, da inserire su una pagina dedicata, questa, per vincere un Apple iPhone 11.

Oltre a ciò i visitatori dei negozi Iliad potranno notare gli indizi visibili sui display dei punti vendita, partecipando al concorso direttamente in sede. Comunque, per maggiori dettagli, qui trovare il regolamento integrale del concorso Iliad #TheTruthCode.

