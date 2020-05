Così com’è accaduto in passato in altre occasioni, Huawei ha pensato di proporre, in concomitanza col lancio sul mercato di P40 Lite E, un’altra, interessante promozione per premiare i clienti che hanno deciso di credere nel marchio cinese: chiunque acquisterà Huawei P40 Lite E potranno così ottenere in regalo, solo per un breve periodo, Huawei Band 4.

Promozione per l’acquisto di Huawei P40 Lite E

In particolare, la promozione di Huawei consentirà a chiunque voglia acquistare un nuovo Huawei P40 Lite E di ricevere così in modo totalmente gratuito la smartband Huawei Band 4 (e in diversi colori) dal valore commerciale di 34,99 euro. Come? Basterà registrare il proprio acquisto a questo indirizzo inserendo i dati e la documentazione richiesta entro il 28 giugno 2020: la smartband arriverà a casa, indicativamente entro 60 giorni dalla validazione della richiesta di adesione all’iniziativa, comunque non oltre 6 mesi dalla stessa.

E’ opportuno specificare che l’acquisto di Huawei P40 Lite E deve essere effettuato all’interno del Huawei Store oppure presso altri punti vendita aderenti, dei quali, oltre a varie catene presenti sul territorio italiano (Unieuro, Expert, Euronics, MediaWorld, Trony, ecc.), fanno parte anche i negozi e i siti online di due operatori telefonici, ovvero TIM e WINDTRE. In ogni caso, per ogni ulteriore dettaglio – e per sciogliere qualsiasi dubbio che potrebbe essere sorto – vi consigliamo anche di consultare la pagina dedicata alla promozione.