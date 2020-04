Huawei lancia oggi una nuova serie di smartphone 5G: Nova 7. Ne fanno parte tre telefoni di fascia media simili per alcuni aspetti, diversi per altrettanti. Si chiamano Huawei Nova 7, Huawei Nova 7 Pro e Huawei Nova 7 SE, ufficiali oggi per il mercato cinese.

Caratteristiche e dettagli di Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE

A meno di un mese di distanza dal lancio della serie P40, Huawei presenta una nuova gamma di smartphone 5G, meno esclusiva e perciò più abbordabile, nonostante per il momento non è chiaro se sia in programma o meno una commercializzazione europea.

Si va da un dispositivo di fascia medio-bassa come Huawei Nova 7 SE, con uno schermo da 6,5 pollici LCD, a smartphone di fascia medio alta come Huawei Nova 7 Pro che spicca per il suo schermo OLED da 6,57 pollici con i bordi curvi a 70° e una doppia fotocamera frontale.

Parlando proprio di fotocamere tutti e tre i dispositivi vantano un modulo fotocamere quadruplo capeggiato da un sensore principale da 64 megapixel, con al corredo grandangolare, teleobiettivo e sensore macro; comparto tuttavia diverso per qualità. Comunque, ecco tutto:

Scheda tecnica di Huawei Nova 7 Pro

Schermo curvo da 6,57 pollici OLED Full HD+ (2340 x 1080 pixel) DCI-P3 e certificazione TUV Rheinland

Chipset: HiSilicon Kirin 985 con CPU a 2,58 GHz

Memorie: 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

Fotocamere posteriori: principale da 64 megapixel f/1.8, sensore periscopico da 8 megapixel con zoom ottico 5x (ibrido 10x e digitale fino a 50x), grandangolare da 8 megapixel f/2.4 e macro da 2 megapixel

Fotocamere frontali: principale da 32 megapixel con ottica standard, grandangolare da 8 megapixel f/2.2

Lettore per le impronte digitali integrato nel display

Altro: 5G (SA/NSA, dual mode), Android 10 con EMUI 10.1

Batteria da 4.000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 40 watt

Scheda tecnica di Huawei Nova 7

Schermo forato da 6,53 pollici OLED Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto di forma 20:9, DCI-P3 e certificazione TUV Rheinland

Chipset: HiSilicon Kirin 985 con CPU a 2,58 GHz

Memorie: 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD

Fotocamere posteriori: principale da 64, grandangolare e teleobiettivo da 8 megapixel, e un macro da 2

Fotocamera frontale da 32 megapixel

Altro: 5G (SA/NSA, dual mode), Android 10 con EMUI 10.1

Lettore per le impronte digitali integrato nel display

Batteria da 4.000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 40 watt

Scheda tecnica di Huawei Nova 7 SE

Schermo forato da da 6,5 pollici LCD Full HD+

Chipset: HiSilicon Kirin 820 5G

Memorie: 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

Fotocamere posteriori: sensore principale da 64 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel e una coppia di sensori da 2 megapixel: un teleobiettivo per zoom digitali fino a 10x e un macro

Fotocamera frontale da 32 megapixel

Lettore per le impronte digitali laterale

Altro: 5G (SA/NSA, dual mode), Android 10 con EMUI 10.1

Batteria da 4.000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 40 watt

Ulteriori dettagli in arrivo

Immagini di Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE

Disponibile per il momento solo in Cina, la serie Huawei Nova 7 non tradisce le aspettative toccando il mercato natio con prezzi niente male per tutti e tre gli smartphone. È già possibile preordinarli, ma l’effettiva disponibilità è prevista per il prossimo 28 aprile 2020. Comunque, nell’attesa di novità su un’eventuale commercializzazione europea, ecco i prezzi e le configurazioni disponibili:

Huawei Nova 7 SE

8 – 128 GB a 2.399 yuan (circa 314 euro)

8 – 256 GB a 2.799 yuan (circa 366 euro)

Huawei Nova 7

8 – 128 GB a 2.999 yuan (circa 392 euro)

8 – 256 GB a 3.399 yuan (circa 445 euro)

Huawei Nova 7 Pro