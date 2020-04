In attesa della presentazione ufficiale della nuova serie Huawei Nova 7, in programma per il 23 aprile, dalla Cina arrivano immagini e caratteristiche dei tre nuovi smartphone del produttore.

Stiamo parlando di Huawei Nova 7 5G, Nova 7 Pro 5G e Nova 7 SE 5G, smartphone di fascia alta (i primi due) e media (il terzo).

Immagini e caratteristiche della serie Huawei Nova 7

Iniziamo dalle caratteristiche dei tre smartphone.

HUAWEI NOVA 7 PRO 5G:

display OLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ e foro per la fotocamera

processore Kirin 985

8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria integrata (espandibile via MicroSD)

quadrupla fotocamera posteriore (sensore primario da 64 megapixel, periscopico da 8 megapixel, ultra wide da 8 megapixel e macro da 2 megapixel)

doppia fotocamera frontale (primario da 32 megapixel e ultra wide da 8 megapixel)

EMUI 10.1 con Android 9 Pie

batteria da 4.000 mAh (ricarica rapida a 40 W)

dimensioni 160,36 x 73,74 x 7,98 mm

peso di 178 grammi

HUAWEI NOVA 7 5G:

display OLED da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ e foro per la fotocamera

processore Kirin 985

8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria integrata (espandibile via MicroSD)

quadrupla fotocamera posteriore (sensore primario da 64 megapixel, periscopico da 8 megapixel, ultra wide da 8 megapixel e macro da 2 megapixel)

fotocamera frontale da 32 megapixel

EMUI 10.1 con Android 9 Pie

batteria da 4.000 mAh (ricarica rapida a 40 W)

dimensioni 160,64 x 73,33 x 7,96 mm

peso di 180 grammi

HUAWEI NOVA 7 SE 5G:

display LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ e foro per la fotocamera

processore Kirin 820

6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata

quadrupla fotocamera posteriore (sensore primario da 64 megapixel più un sensore da 8 megapixel e due da 2 megapixel)

fotocamera frontale da 16 megapixel

EMUI 10.1 con Android 9 Pie

batteria da 4.000 mAh (ricarica rapida a 40 W)

dimensioni 162,31 x 75 x 8,58 mm

peso di 189 grammi

Queste, invece, le foto dei tre device:

Appuntamento alla prossima settimana per la presentazione.