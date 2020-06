Il supporto alle gesture con le nocche di Huawei permette all’utente di effettuare alcune operazioni semplicemente tramite le nocche – appunto – della mano. Questa feature sta iniziando a trovare posto all’interno di diversi smartphone Huawei e HONOR a partire dalla Cina.

Novità EMUI 10.1 e Magic UI 3.1 per smartphone Huawei e HONOR

Il colosso cinese ha aggiornato gli smartphone Huawei Nova 5, Huawei Nova 5Z e Huawei Nova 5i Pro alla EMUI 10.1, mentre HONOR 20S e HONOR 20 Youth Edition alla Magic UI 3.1.

All’interno del pacchetto di aggiornamento trova posto il supporto alle gesture con le nocche che rende più semplice l’attivazione di alcune feature come la registrazione dello schermo, uno screenshot a tutta pagina, la possibilità di disegnare alcune forme sul display e molto altro.

Come aggiornare smartphone Huawei e HONOR

L’aggiornamento per questi smartphone è attualmente in fase di propagazione a partire dalla Cina, il che vorrà dire che impiegherà diverse settimane prima di sbarcare anche nel nostro Paese. L’update verrà automaticamente scaricato dagli smartphone e proposto come notifica una volta disponibile, oppure può essere scaricato manualmente su entrambi i sistemi operativi tramite il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Ricerca aggiornamenti > “Scarica e installa” o scaricando l’applicazione Huawei Support avendo cura di tappare sul tab Servizi > Aggiornamenti > Controlla aggiornamenti > Scarica e installa.