Grazie all’apertura dei preordini in Cina presso i rivenditori più grandi, Suning e Tmall che hanno pubblicato delle immagini e alcune delle specifiche tecniche principali, emergono le prime informazioni ufficiose su Huawei Enjoy Z, che comunque sarà presentato il 24 maggio per ammissione della stessa azienda di Shenzhen.

Sulla superficie frontale c’è un display Full HD+ con un notch a goccia da 6,5 pollici e 90 Hz di refresh rate; sembra si tratti di un LCD dal momento che il lettore di impronte digitali per lo sblocco si trova sul tasto di accensione e spegnimento.

Nella pagina prodotto pubblicata da Suning viene segnalata la presenza del SoC Kirin 710F, ma l’informazione potrebbe essere non veritiera dal momento che Huawei Enjoy Z è uno smartphone 5G, tecnologia non supportata dal Kirin 710F. Per cui, come riferito da alcuni rumor, potrebbe essere stato impiegato un MediaTek Dimensity 800.

La superficie posteriore dà spazio a tre fotocamere, da 48, 8 e 2 megapixel: probabile che il secondo sia un obiettivo grandangolare mentre il terzo una deputata alle informazioni sulla profondità di campo o agli scatti da distanza ravvicinata.

I due rivenditori cinesi concordano sulle memorie. Tre le configurazioni previste per Huawei Enjoy Z: 6 + 64 GB, 6 + 128 GB e 8 + 128 GB, rispettivamente di RAM e ROM. Tre pure le colorazioni – Midnight Black, Sakura Pink e Dark Blue – ma ancora ignoti i prezzi.