HONOR X10 Max 5G è stato presentato ufficialmente questa mattina in Cina, come previsto dalle indiscrezioni delle scorse settimane. Si tratta di uno smartphone dalle dimensioni davvero importanti, con un display addirittura oltre i 7 pollici (fino a non molto tempo fa sarebbe stato considerato un tablet): andiamo a scoprire insieme tutte le caratteristiche di questo enorme dispositivo.

Caratteristiche tecniche di HONOR X10 Max 5G

HONOR X10 Max 5G è una sorta di versione “ingigantita” di HONOR X10, che già di suo non risulta particolarmente compatto (6,63 i pollici a disposizione), anche se con alcuni cambiamenti dal punto di vista tecnico. Lo smartphone dispone di un display IPS da 7,09 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2280 pixel con DCI-P3 e HDR10) con cornici ridotte e notch a goccia, particolare che non lo rende adatto a chi è alla ricerca di un device compatto.

HONOR X10 Max 5G può contare sul SoC MediaTek Dimensity 800 5G (MT6873) octa-core (4 Cortex A76 a 2,0 GHz + 4 Cortex A55 a 2,0 GHz e GPU Mali G57) con supporto alle reti 5G NSA/SA, accompagnato da 6 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Lato connettività, oltre alle reti 5G, troviamo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz), GPS, GLONASS, A-GPS, BDS, NFC, OTG e Bluetooth 5.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una tripla fotocamera posteriore e una singola anteriore: sul retro prende posto il sensore principale da 48 MP, affiancato da un grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP; frontalmente c’è invece il singolo sensore da 8 MP. Non manca il sensore di impronte digitali, così come la porta per il jack da 3,5 mm e la USB Type-C.

Smartphone grande, batteria grande: sono ben 5000 i mAh a disposizione, che dovrebbero essere sufficienti per coprire una giornata di utilizzo. Presente il supporto alla ricarica rapida fino a 22,5 W.

Design di HONOR X10 Max 5G

HONOR X10 Max 5G è uno smartphone enorme, decisamente non adatto a chi desidera uno smartphone compatto o utilizzabile anche solo parzialmente a una mano. Nonostante gli sforzi per la riduzione delle cornici, 7,09 pollici sono pur sempre 7,09 pollici e le dimensioni toccano i 174,37 x 84,91 x 8,3 mm, con un peso di 227 grammi.

Frontalmente lo smartphone si presenta con un piccolo notch a goccia e un mento leggermente più pronunciato in basso. Sul retro trova posto il modulo fotografico a contrasto. Tre le colorazioni disponibili per HONOR X10 Max 5G, ossia Blue, Black e Silver.

Software e funzioni di HONOR X10 Max 5G

HONOR X10 Max 5G arriva con EMUI 10.1.1 basata su Android 10 senza servizi Google, come ormai siamo abituati a vedere sui prodotti Huawei/HONOR. Diverse le funzionalità pensate per lo smartphone, soprattutto per il comparto fotografico: tra queste troviamo le modalità IA per la fotocamera e la stabilizzazione, lo slow motion fino a 960 fps, la modalità bellezza, panorama, bianco e nero, scatto notturno, modalità pro e così via.

Immagini di HONOR X10 Max 5G

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di HONOR X10 Max 5G

HONOR X10 Max 5G è stato presentato in Cina ed è disponibile all’acquisto da domani, 3 luglio 2020. Potrebbe in futuro arrivare anche in Europa, ma per il momento non ci sono indicazioni. I prezzi per il mercato interno sono i seguenti:

HONOR X10 Max 5G 6-64 GB – 1899 yuan (238 euro al cambio attuale)

HONOR X10 Max 5G 6-128 GB – 2099 yuan (263 euro)

HONOR X10 Max 5G 8-128 GB – 2499 yuan (313 euro)

Leggi anche: recensione HONOR 9X Pro