Finalmente certificato da Tenaa, è in arrivo il 2 luglio il nuovo mastodontico smartphone chiamato Honor X10 Max 5G.

Il nome da già un’idea delle dimensioni di questo dispositivo (174,46 × 84,91 × 8,3 mm, con 227 g di peso) che, secondo quanto trapelato in rete, monterà un display LCD da 7,09 pollici con risoluzione full HD+. Per quanto riguarda invece la batteria questa sarà da 5000 mAh, che sicuramente garantisce una buona autonomia anche se risulta essere ben lontana dallo standard di mercato.

Anche il processore è di medio livello, parliamo infatti di un MediaTek Dimensity 800 con scheda grafica Mali-G57 e 6 o 8 GB di RAM espandibili rispettivamente a 64 o 124 GB.

Honor X10 Max 5G: tutto pronto per il 2 luglio

Per quanto riguarda invece la fotocamera, quella frontale è da 8 megapixel mentre quella posteriore è 48 megapixel, con sensori quadrangolari e di profondità che valorizzano la dimensione dello schermo. Stranamente, nonostante le dimensioni, non sembra essere presente un jack audio, sostituito da una porta USB-C.

Honor X10 Max 5G sarà presentato nei colori nero, blu e grigio il prossimo 2 luglio e dovrebbe debuttare in Cina, arrivando in Europa solo in un secondo momento.

Il prezzo del dispositivo è ancora avvolto dal mistero, ma considerando che X10 Standard costa 270 € è realistico pensare che questa sua versione gigante dovrebbe rimanere sotto i 350€.

