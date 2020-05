Poco più di un mese fa HONOR Play 4T e HONOR Play 4T Pro venivano ufficialmente svelati, ma sembra che il colosso cinese sia pronto a svelare un altro smartphone della gamma “Play”. Infatti, secondo quanto dichiarato dal classico leaker Digital Chat Station su Weibo, HONOR Play 4 Pro sarebbe il prossimo smartphone HONOR caratterizzato da un hardware modesto e da un design molto interessante.

HONOR Play 4 Pro con Kirin 820 5G

Infatti, grazie ad un inedito leak, HONOR Play 4 Pro si mostra in ogni angolazione e svela anche quella che dovrebbe essere parte della scheda tecnica ufficiale. Sebbene non siano presenti informazioni circa la dimensione del display – probabilmente sarà di circa 6,5 pollici -, è ben visibile la fotocamera punch hole con doppio sensore nell’angolo superiore sinistro. La probabile presenza del sensore per le impronte digitali sul lato ci porta a credere che il pannello sia di tipo LCD e non OLED.

Al suo interno dovrebbe essere presente il SoC Kirin 820 5G, mentre sul retro dovrebbe posto un sensore principale Sony IMX600Y da 40 MP accompagnato poi da altri due sensori, probabilmente uno grandangolare e uno macro, con flash LED. HONOR Play 4 Pro dovrebbe inoltre fare affidamento sulla presenza della ricarica rapida da 40 W, ma purtroppo non abbiamo informazioni circa la dimensione della batteria integrata al suo interno.

La presenza del SoC Kirin 820 5G fa evidentemente pensare che HONOR Play 4 Pro sarà un nuovo smartphone di fascia media con connettività 5G, ma è ancora presto per capire in che modo questo smartphone di HONOR si posizionerà sul mercato e a che prezzo.