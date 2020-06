Ci siamo, dopo settimane e settimane di indiscrezioni HONOR Play 4 e HONOR Play 4 Pro sono ufficiali: i due nuovi smartphone 5G sono pensati per il gaming e per questo motivo portano con sé ampi display e potenza da vendere, senza scordarsi il comparto fotografico.

Caratteristiche tecniche di HONOR Play 4 e HONOR Play 4 Pro

HONOR Play 4 e HONOR Play 4 Pro sono più diversi di quanto possa sembrare, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche sia per quanto concerne il design. HONOR Play 4 è più grande (display da 6,81 pollici), dispone di SoC MediaTek (il Pro ha un Kirin), di una variante con 6 GB di RAM (contro gli 8 del Pro), di un differente comparto fotografico e di una batteria leggermente più grande.

HONOR Play 4 Pro è inoltre previsto in una particolare versione, dotata di misuratore della temperature a infrarossi. In ogni caso scopriamo tutto nel dettaglio con le schede tecniche.

Specifiche tecniche di HONOR Play 4

display LCD 20:9 da 6,81 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel);

Full-HD+ (1080 x 2400 pixel); SoC MediaTek Dimensity 800 5G (MT6873) a 7 nm octa core (4 Cortex-A76 a 2 GHz + 4 Cortex-A55 a 2 GHz);

5G (MT6873) a 7 nm octa core (4 Cortex-A76 a 2 GHz + 4 Cortex-A55 a 2 GHz); 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna;

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.89), ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2), macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP (f/2.4);

con sensore principale da 64 MP (f/1.89), ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2), macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP (f/2.4); fotocamera anteriore da 16 MP;

sensore di impronte laterale, porta per jack da 3,5 mm;

5G (SA/ NSA) / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C;

batteria da 4300 mAh con ricarica rapida da 22,5 W;

con ricarica rapida da 22,5 W; Android 10 con MagicUI 3.1;

dimensioni di 170 x 78,5 x 8,9 mm, peso di 213 grammi.

Specifiche tecniche di HONOR Play 4 Pro

display LCD 20:9 da 6,57 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel);

Full-HD+ (1080 x 2400 pixel); SoC Kirin 990 octa core con GPU ARM Mali-G76MP16 e NPU;

octa core con GPU ARM Mali-G76MP16 e NPU; 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria UFS 2.1;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX600 RYYB da 40 MP (f/1.8) e tele da 8 MP con OIS e zoom ottico 3x (30x digitale);

con sensore principale Sony IMX600 RYYB da 40 MP (f/1.8) e tele da 8 MP con OIS e zoom ottico 3x (30x digitale); doppia fotocamera anteriore con sensore da 32 MP e ultra grandangolare (105°) da 8 MP;

sensore di impronte laterale, porta per il jack da 3,5 mm;

5G (SA/ NSA) / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC ;

; batteria da 4200 mAh con ricarica rapida da 40 W;

con ricarica rapida da 40 W; Android 10 con MagicUI 3.1;

dimensioni di 162,7 mm x 75,8 mm x 8,9 mm, peso di 213 grammi.

Design e immagini di HONOR Play 4 e HONOR Play 4 Pro

Come anticipato, il design di HONOR Play 4 e HONOR Play 4 Pro è piuttosto diverso, più di quanto ci si aspetterebbe da due smartphone della stessa gamma. Anche se le forme sono praticamente le stesse, HONOR Play 4 dispone di un modulo fotografico più grande e allungato, con quattro obiettivi posti in verticale, mentre HONOR Play 4 Pro ne ha uno più compatto, con contrasto cromatico nella parte inferiore.

Passando al frontale, entrambi gli smartphone possono contare su un display che copre praticamente l’intero spazio a disposizione, anche grazie alla presenza del foro nel display per la fotocamera, ma su HONOR Play 4 Pro si può subito notare la presenza del doppio sensore anteriore.

Software e funzioni di HONOR Play 4 e HONOR Play 4 Pro

HONOR Play 4 e HONOR Play 4 Pro possono entrambi contare su Android 10 e Magic UI 3.1, ossia la “variante” della EMUI 10.1 pensata per gli smartphone targati HONOR. Come sempre si tratta di una personalizzazione pesante del sistema operativo del robottino, ma allo stesso tempo ricca di funzionalità. Come tutti i device Huawei e HONOR recenti, non dispongono dei servizi Google, ma di Huawei Mobile Services e AppGallery.

Essendo pensati (soprattutto) per il gaming, i due smartphone potranno disporre di funzioni appositamente studiate, oltre che di un efficiente sistema di raffreddamento. Interessante la variante di HONOR Play 4 Pro dotata di misuratore della temperatura a infrarossi, funzionante sia sulle persone sia sugli oggetti inanimati (tra i -20 e i 100° C). Tutte le versioni degli smartphone supportano le reti 5G.

Prezzo e uscita di HONOR Play 4 e HONOR Play 4 Pro

HONOR Play 4 e HONOR Play 4 Pro sono disponibili in preordine in Cina già da oggi, 3 giugno 2020. La vendita libera partirà il 9 giugno per HONOR Play 4 Pro e il 12 giugno per HONOR Play 4 ai seguenti prezzi:

HONOR Play 4 6-128 GB – 1799 yuan (226 euro)

HONOR Play 4 6-128 GB – 1999 yuan (251 euro)

HONOR Play 4 Pro 8-128 GB – 2899 yuan (364 euro)

HONOR Play 4 Pro 8-128 GB con sensore temperatura IR – 2999 yuan (376 euro)

Vi terremo aggiornati sull’eventuale arrivo in Europa e in Italia dei due smartphone.

