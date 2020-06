HONOR 9A arriva in Italia con un lancio in grande stile, accompagnato da un live streaming globale. Lo smartphone di fascia medio-bassa è stato presentato lo scorso aprile, ma sarà in vendita nel nostro Paese tra pochi giorni: diamo uno sguardo a cosa offre e al prezzo consigliato.

HONOR lancia HONOR 9A in Italia

HONOR 9A è stato annunciato oggi durante il live streaming globale “Power your life, Live with HONOR“, anche se avevamo già avuto modo di scoprirlo un paio di mesi fa a partire dalla Russia. Si tratta del primo smartphone HONOR dotato di Huawei AppGallery in questa fascia di prezzo accessibile: tra le sue caratteristiche tecniche, che ora andiamo a (ri)scoprire, spicca senza dubbio l’enorme batteria da 5000 mAh, che promette fino a 33 ore di chiamate in 4G, fino a 35 ore di riproduzione video e fino a 37 ore di riproduzione della radio FM.

HONOR 9A può contare su display FullView da 6,3 pollici a risoluzione 1600 x 720 con notch a goccia, SoC MediaTek Helio P22, 3 GB di RAM e 64 GB di memoria (espandibile fino a 512 GB con microSD), e non sottovaluta l’importanza di un buon comparto fotografico: a bordo troviamo infatti tre fotocamere posteriori, con sensore principale da 13 MP, grandangolare da 5 MP (campo visivo a 120°) e per la profondità da 2 MP, oltre a una anteriore da 8 MP per i selfie.

HONOR 9A dispone di Android 10 con personalizzazione Magic UI 3.1, accompagnati da Huawei Mobile Services e Huawei AppGallery. A bordo troviamo servizi come Huawei Assistant, per trovare notizie o servizi preferiti attraverso Global Search,Instant Access, SMARTCARE Service Cards e News Feed, Huawei Browser e tanto altro, per un ecosistema di app e servizi “alternativo”.

Ecco un riepilogo delle caratteristiche tecniche di HONOR 9A:

display FullView da 6,3 pollici con risoluzione 1600 x 720 pixel;

SoC MediaTek Helio P22;

3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB con microSD);

tripla fotocamera posteriore con sensori da 13 MP (principale), 5 MP (grandangolare) e 2 MP (profondità);

fotocamera anteriore da 8 MP;

sensore di impronte posteriore, radio FM, Huawei Histen 6.0, Party Mode;

batteria da 5.000 mAh

Magic UI 3.1 con Android 10

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di HONOR 9A in Italia

HONOR 9A sarà disponibile ufficialmente in Italia dall’1 luglio 2020 al prezzo consigliato di 149,90 euro nelle colorazioni Midnight Black, Ice Green e Phantom Blue. Dall’1 al 15 luglio sul sito HiHONOR sarà possibile approfittare di uno speciale coupon dal valore di 20 euro, per acquistare lo smartphone a 129,90 euro.

Potrebbe interessarti: recensione HONOR 9X Pro