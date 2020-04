Dalla Russia arriva la notizia del lancio da parte di HONOR di tre nuovi smartphone Android: stiamo parlando di HONOR 9A, HONOR 9C e HONOR 9S.

Le caratteristiche di HONOR 9A, HONOR 9C e HONOR 9S

Iniziamo da HONOR 9A, smartphone che potrà contare sulle seguenti caratteristiche:

display da 6,3 pollici con risoluzione 1.600 x 720 pixel e notch a goccia

processore MediaTek Helio P22

3 GB di RAM

64 GB di memoria integrata (espandibile via MicroSD)

doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 e 5 megapixel

fotocamera frontale da 8 megapixel

batteria da 5.000 mAh

Magic UI 3.1 con Android 10

tre colori (nero, blu e verde)

Questa, invece, la scheda tecnica di HONOR 9C:

display da 6,39 pollici con risoluzione HD+ (.1560 x 720 pixel) e foro per la fotocamera frontale da 8 megapixel

processore Kirin 710A

4 GB di RAM

64 GB di memoria integrata (espandibile via MicroSD)

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, ultra wide da 8 megapixel e di profondità da 2 megapixel)

batteria da 4.000 mAh

Magic UI 3.1 con Android 10

due colori (blu e nero)

Passando a HONOR 9S, tra le sue feature troviamo:

display da 5,45 pollici con risoluzione 1.440 x 720 pixel

processore MediaTek Helio P22

2 GB di RAM

32 GB di memoria integrata (espandibile via MicroSD)

fotocamera posteriore da 8 megapixel

fotocamera frontale da 5 megapixel

batteria da 3.020 mAh

Magic UI 3.1 con Android 10

tre colori (rosso, blu e nero)

Per quanto riguarda i prezzi, infine, in Russia è disponibile in pre-ordine ad un prezzo di circa 140 euro, HONOR 9C è disponibile a circa 160 euro e HONOR 9S è disponibile a circa 90 euro.