HONOR 9A è il nuovo terminale Android di fascia economica di HONOR presentato lo scorso aprile durante l’evento streaming “Power your life, Live with HONOR“. Oltre ad una scheda tecnica equilibrata ed un prezzo decisamente interessante, HONOR 9A rappresenta il primo terminale dell’azienda cinese ad essere dotato di AppGallery su questa fascia di prezzo.

HONOR 9A in vendita con coupon

In queste ore lo smartphone sbarca sullo store ufficiale HiHonor al prezzo di 149,90 euro nelle colorazioni Midnight Black, Ice Green e Phantom Blue. Come vi avevamo anticipato in questa news relativa al suo arrivo in Italia, dal’1 al 15 luglio 2020 lo smartphone viene affiancato ad un coupon del valore di 20 euro che porta così il terminale ad un prezzo incredibile pari a 129,90 euro.

Clicca qui per acquistare HONOR 9A con coupon da 20 euro

A quel prezzo avrete modo di acquistare un terminale che ha molto da dire, soprattutto per quanto riguarda l’autonomia (monta una batteria da ben 5000 mAh) e il display grazie all’ampio pannello FullView da 6,3 pollici a risoluzione 1600 x 720 con notch a goccia.

Prima di raggiungere il sito ufficiale per acquistare lo smartphone, vi lasciamo il riepilogo delle caratteristiche tecniche complete di HONOR 9A: