HONOR continua a impressionare positivamente per la qualità delle fotocamere presenti nei suoi smartphone. Basta farsi un giro sulla classifica di DxOMark per trovare due terminali del colosso cinese nella top ten dei migliori smartphone dal punto di vista fotografico. Quest’oggi DxOMark premia HONOR 30 Pro+ con un punteggio pari a 125, secondo solo a Huawei P40 Pro con i suoi 128 punti.

HONOR 30 Pro+ al secondo posto

L’alto punteggio non arriva come un fulmine a ciel sereno, soprattutto se si considera che lo smartphone di HONOR condivide molte delle specifiche che troviamo su Huawei P40 Pro. HONOR 30 Pro+ monta lo stesso sensore principale da 50 MP da 1/1.28″, il quale permette al terminale di raggiungere un punteggio fotografico pari a 136 che scende a 104 per la controparte video.

DxOMark dichiara che non sono presenti reali problemi per quanto riguarda il sensore fotografico. Il terminale si comporta bene sia in condizioni di alta/bassa luminosità, che in presenza di scatti in ambienti ad alto contrasto. Il sistema di bilanciamento del bianco fa un buon lavoro, così com’è molto soddisfacente la gamma dinamica. È presente qualche piccolo problema circa la presenza di una tenue colorazione rosata in alcune particolari condizioni di luminosità, ma niente di preoccupante.

Si comportano bene anche gli altri sensori, dove ad esempio il sensore telescopico con zoom 5x offre ottimi risultati; stessa cosa vale anche per il sensore grandangolare. HONOR 30 Pro+ spicca anche lato video, dove la stabilizzazione del girato è uno dei suoi punti di forza. I colori sono ben riprodotti, così come l’esposizione in condizioni di scarsa illuminazione.

I lati negativi del comporto fotografico sono piuttosto minimi e ben circoscritti. È possibile notare una mancanza di nitidezza in foto con zoom, mentre si registra qualche piccola indecisione per quanto riguarda il bilanciamento del bianco durante la registrazione dei video.

Nulla di cui preoccuparsi però; HONOR 30 Pro+ è a tutti gli effetti un camera phone di altissimo livello.