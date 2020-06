Nelle scorse ore sono apparse in Rete nuove anticipazioni relative a tre smartphone che dovrebbero essere presto lanciati sul mercato: stiamo parlando di HONOR 30 Lite (o Youth Edition) 5G, Redmi K40 e Redmi 9A.

In attesa della presentazione ufficiale, in programma per il 2 luglio, HONOR 30 Lite (o Youth Edition) 5G si è mostrato in tre immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo aspetto (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità):

Le immagini in questione ci permettono di osservare quelle che dovrebbero essere le colorazioni della scocca, il notch a goccia nel display e la tripla fotocamera posteriore in un modulo di forma rettangolare.

Tra le feature dello smartphone non dovrebbero mancare un display LCD da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz, un processore MediaTek Dimensity 800, fino a 8 GB di RAM, fino a 128 GB di memoria integrata, una batteria da 4.000 mAh e Android 10.

Redmi K40 e Redmi 9A, le ultime anticipazioni

Passando a Redmi K40, stando alle ultime indiscrezioni tra le feature di tale smartphone vi dovrebbero essere anche un display con refresh rate a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 1000+ e una batteria da 4.500 mAh.

Infine, in attesa della presentazione ufficiale di domani, Redmi 9A nelle scorse ore si è mostrato in tre immagini rendering che ci mostrano altrettante colorazioni:

Tra le principali feature di tale smartphone non dovrebbero mancare un display LCD da 6,53 pollici, un processore MediaTek Helio G25, 2 o 3 GB di RAM, 32 GB di memoria integrata, una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una batteria da 5.000 mAh.