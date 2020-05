Google sembra in procinto di rilasciare un aggiornamento per la versione Android TV di Play Film, che secondo le anticipazioni dovrebbe allineare l’interfaccia a quella delle versioni mobili per smartphone e tablet.

Lo afferma con un tweet Android TV Guide, nota fonte di anticipazioni legate proprio alla piattaforma di Big G per smart TV e TV box, che mostra anche alcuni screenshot della nuova versione, in merito alla quale però Google non ha ancora rilasciato alcuna informazione dettagliata.

Come potete vedere nella galleria soprastante il look ricorda molto, almeno per quanto riguarda la versione Android TV, il client YouTube. È comunque possibile che le immagini mostrate siano state prese da una versione di sviluppo e che la versione finale possa avere qualche piccola differenza.

Sono ovviamente presenti alcune differenze rispetto alla versione mobile, in particolare per quanto riguarda il menu laterale, che rende più comoda la navigazione sulle smart TV dotate di Android TV o sui box TV come NVIDIA SHIELD TV o Xiaomi Mi Box S.

Al momento comunque Google non ha rilasciato alcuna informazione in merito, né tantomeno ha confermato un aggiornamento per Play Film. È dunque probabile che dovremo attendere ancora qualche giorno per l’avvio del roll out di questo update, che dovrebbe raggiungere in modo rapido tutti i dispositivi interessati.