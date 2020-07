La comunicazione per i non udenti e gli ipoudenti è già una cosa complicata nella vita di tutti i giorni e con le misure legate alla pandemia di Coronavirus (come l’utilizzo delle mascherine) è divenuta ancora più difficile e tra le varie soluzioni adottate durante questi mesi vi è pure Google Live Transcribe.

Si tratta di un’app proprietaria del colosso di Mountain View che permette di trascrivere in modo piuttosto preciso e veloce un discorso andando a inserire anche la punteggiatura.

Google Live Transcribe usata sulle ambulanze

Delle potenzialità della soluzione di Google si è reso conto Danny Hughes, un medico inglese che lavora sulle ambulanze e che su Twitter ha pubblicato la seguente dimostrazione del suo funzionamento:

Stando a quanto reso noto da Hughes, la sua azienda (South East Coast Ambulance Service) sta valutando la possibilità di distribuire ampiamente Live Transcribe al proprio staff, iniziativa che potrebbe essere seguita anche da altre realtà che lavorano nel settore della sanità.

