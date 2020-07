L’arrivo di Android 10 ha portato il supporto della modalità scura a livello di sistema, dando inoltre la possibilità agli sviluppatori di sfruttare delle apposite funzioni per permettere alle app di terze parti di seguire automaticamente il cambio di tema impostato dall’utente a livello di sistema operativo.

Google Chat abbraccia la modalità scura

Mentre Google è ancora oggi impegnato ad aggiornare alcune app proprietarie per offrire la modalità scura, ne è un esempio Google Traduttore con la versione 6.10, stessa cosa si può anche dire per servizi aziendali per gli utenti G Suite. In queste ore il colosso di Mountain View annuncia infatti che la modalità scura sta finalmente arrivando anche su Google Chat, permettendo così ai propri utenti di godere di una palette di colori di maggiore comfort mentre si è impegnati nell’utilizzo dell’applicazione in condizioni di scarsa luminosità.

Come viene indicato da Google in una nota ufficiale, la disponibilità della modalità scura per Google Chat è partita ieri, 29 luglio 2020, e dovrebbe raggiungere la totalità dei device supportati (compreso gli iPhone) nel corso di 15 giorni. Big G precisa inoltre che la funzione segue la scelta del tema di sistema di Android e che potrà essere gestita autonomamente dall’utente finale, e non dall’amministratore del dominio di G Suite.