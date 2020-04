Facebook Avatar è stato presentato lo scorso anno come uno strumento utile a creare un alter ego della propria persona da utilizzare direttamente all’interno del social network, oppure su Facebook Messenger. Dopo qualche mese di silenzio totale, Facebook porta Avatar in Europa e quindi anche nel nostro Paese.

Facebook Avatar sbarca in Europa

Facebook vede la feature come un sistema per esprimere stati di animo, empatia, emozioni, sfruttando la versione cartonizzata del proprio alter ego. Implicitamente, secondo la creatura di Mark Zuckerberg, Facebook Avatar dovrebbe quindi essere lo strumento principe da utilizzare al posto delle classiche emoji o delle intramontabili GIF.

Nonostante l’annuncio, nessuno dei dispositivi presenti in redazione vede l’arrivo di Facebook Avatar. È probabile che la feature sia attualmente in fase di rollout nel nostro Paese e che necessiterà ancora di qualche ora (o giorno) per essere disponibile a tutti.

Pertanto il nostro consiglio è quello di tappare i due badge del Play Store qui in basso per assicurarvi di avere l’ultima versione disponibile di Facebook e Facebook Messenger. È molto probabile che Facebook Avatar verrà poi attivata direttamente tramite un allineamento server e senza la necessità di scaricare un apposito aggiornamento dal Google Play Store.

Per creare un Facebook Avatar bisogna utilizzare il pannello degli sticker disponibile nella sezione dei commenti di un post su Facebook oppure direttamente dalla chat personale (o di gruppo) su Facebook Messenger.

Facebook



Facebook Messenger