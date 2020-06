Chi è interessato in maniera particolare alle applicazioni Android gratuite e open source, probabilmente avrà sentito parlare di F-Droid, piattaforma che offre soltanto app di questo tipo ma che, a causa di un catalogo limitato, non può essere ritenuta una valida alternativa al Google Play Store.

Ogni singola app pubblicata sul repository ufficiale di F-Droid deve essere completamente open source, il che significa che non può includere alcun componente closed-source.

Una modifica di Google avrà effetti su F-Droid

Di recente Google ha imposto gli sviluppatori di utilizzare la Play Billing Library v3 e ciò ha messo quelli con progetti open source su F-Droid di fronte ad un problema: per continuare a pubblicare app su tale piattaforma, infatti, dovranno iniziare a creare una versione separata senza la Play Billing Library v3.

Gli sviluppatori non dovrebbero avere troppi problemi a realizzare una versione delle loro app con Play Billing Library v3 per il Google Play Store e una versione senza per F-Droid. Tuttavia, questa modifica sarà un po’ scomoda per gli utenti che scaricano app da tale piattaforma, in quanto non potranno sfruttare il Google Play Store per effettuare gli acquisti.

Se desiderate saperne di più su tale progetto, questo è il sito dedicato.