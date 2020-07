Lo scorso marzo Apple ha acquisito l’app per le previsioni meteo Dark Sky pianificando la chiusura delle app per Android e Wear OS che oggi sono state rimosse dal Play Store per i nuovi utenti, anche se per ora funzionano ancora.

Su Android Dark Sky offriva una prova gratuita di due settimane prima di passare a 2,99 dollari l’anno, ma a partire da stamattina l’app non viene più visualizzata quando la si cerca nel Play Store.

Apple a marzo ha avvisato gli utenti che il servizio per agli abbonati esistenti sarebbe proseguito fino al 1° luglio 2020 e che gli abbonati che sarebbero stati ancora attivi a oggi avrebbero ricevuto un rimborso che tuttavia non risulta ancora pervenuto.

Apple ha rimosso Dark Sky dal Play Store, ma funziona ancora su Android e Wear OS

Probabilmente mancano poche ore dalla deprecazione di Dark Sky per Android e Wear OS by Google, nonché per il sito Web che rimarrà attivo solo a supporto dei clienti API e iOS con le app di terze parti che manterranno l’accesso fino alla fine del 2021, ma in futuro non saranno accettate iscrizioni da parte di nuovi sviluppatori.

Dark Sky continua a funzionare su iOS e i dati sembrano essere già integrati nell’app meteo per iOS 14. Se siete in cerca di un’alternativa per Android a Dark Sky potete consultare la nostra sezione dedicata alle app meteo.