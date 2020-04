Tanti utenti di Google Opinion Rewards sono stati colti alla sprovvista alla fine del 2019 quando i loro crediti, guadagnati duramente nel corso dei mesi, sono svaniti improvvisamente a causa di una modifica delle norme di Google.

Ora quasi tutti sanno che i crediti scadono esattamente un anno dopo essere stati guadagnati e che, pertanto, è facile perderli senza nemmeno accorgersene.

Ebbene, per evitare che ciò accada, ecco tutti i modi in cui i crediti di Google Opinion Rewards possono essere spesi per applicazioni, giochi, film e altri contenuti.

Come spendere i crediti di Google Opinion Rewards prima che scadano

Il modo più comune per spendere tali crediti è usarli su Google Play Store: tra applicazioni, giochi, film e programmi TV, libri e musica, infatti, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Per acquistare contenuti dal Google Play Store con i crediti di Google Opinion Rewards basta toccare l’app o il servizio che si vuole acquistare e modifica il metodo di pagamento in “Saldo di Google Play”.

Anche le app su abbonamento che utilizzano l’API di fatturazione di Google Play per elaborare i pagamenti possono essere acquistate con i crediti di Google Opinion Rewards: tra queste troviamo YouTube Premium, Google One e DAZN mentre non vi rientrano app come Spotify o Netflix.

In alcuni casi tali crediti possono essere usati anche al di fuori del Google Play Store, come ad esempio per acquistare giochi e contenuti sullo store di Google Stadia.

Se ancora non avete provato questa applicazione di Google, potete scaricarla dal Google Play Store: