Gli utenti Android muniti di un Chromebook possono connettere il proprio device a Chrome OS per svolgere alcune funzioni come ad esempio gestire i messaggi, attivare l’hotspot Wi-Fi automatico, gestire la funzione di Smart Lock e tanto altro. Queste funzioni rientrano tutte all’interno del programma “Better Together” voluto da Google per migliorare l’interoperabilità fra Android e Chrome OS, ma in queste ore scopriamo che il colosso di Mountain View sta lavorando alla nuova funzione “Phone Hub“.

Migliore cooperazione Android > Chrome OS

Disponibile come nuovo flag annidato all’interno della pagina “flag” – chrome://flags – di Chrome, l’azienda fa riferimento alla funzione Phone Hub con la seguente definizione: “[Phone Hub] fornisce una interfaccia utente per visualizzare informazioni sul proprio telefono Android ed eseguire azioni sul telefono all’interno di Chrome OS“.

Un cambiamento di codice svela inoltre che Phone Hub troverà posto all’interno di un apposito pannello nella pagina Dispositivi collegati, subito sotto Smart Lock, Messaggi e Tethering. In questa sezione saranno presenti le seguenti voci:

Phone Hub Notifications;

Phone Hub Notifications Badge;

Phone Hub Task Continuation.

Le prime due voci sono abbastanza parlanti e fanno evidentemente riferimento alla gestione delle notifiche, mentre “Task Continuation” anticipa forse la possibilità di continuare a svolgere un task su Chrome OS precedentemente avviato su Android.

Ad oggi è chiaro che la funzione Phone Hub per dispositivi Android e Chrome OS ruoterà attorno alla connettività Bluetooth, ma non è ancora chiaro il modo in cui verrà implementata e se sarà necessario disporre di un’app ad hoc su Android per poter sfruttare le potenzialità del nuovo servizio.

