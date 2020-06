Fino a un paio di anni fa Google pubblicava con cadenza mensile la classifica della distribuzione di Android, che permetteva di conoscere le percentuali delle numerose versioni del robottino verde installate sugli smartphone in circolazione. Per quasi dieci anni gli utenti, ma soprattutto gli sviluppatori, hanno avuto modo di capire quali fossero le versioni più diffuse e quali fossero invece abbandonate o quasi.

Abbiamo imparato a scoprire che i tempi di adozione della versione più recente sono biblici, a differenza di quanto accade con iOS e forse anche per questo Google ha deciso di abbandonare questa prassi. Un paio di mesi fa, come vi abbiamo segnalato in un articolo, la compagnia californiana ha comunicato la cessazione del servizio, annunciando però che i dati sarebbero comunque stati disponibili su Android Studio, a disposizione degli sviluppatori che ovviamente devono sapere quali sono le versioni più diffuse per ottimizzare le proprie creazioni.

Sfruttando questa possibilità i colleghi di 9To5Google hanno realizzato una web app che permette di accedere ai dati degli ultimi dieci anni. Potrete così scoprire sia la versione di Android più diffusa in questo periodo ma anche i dati relativi alla distribuzione nel 2010, quando Android era ancora agli albori.

L’applicazione si chiama AndroidDistribution.io e può essere visualizzata a questo indirizzo. È sufficiente scegliere il mese da visualizzare per scoprire l’evoluzione nel tempo, dalle prime versioni di Android, quando era facile superato il 40%, alle versioni attuali, dove serve parecchio tempo per stabilizzarsi intorno al 30% del mercato.

I dati sono stati prelevati da diversi archivi che nel tempo sono stati aggiornati e ovviamente non sono riferiti esclusivamente agli smartphone, visto che Android si trova su numerosi prodotti che saltuariamente si collegano al Play Store, contribuendo quindi alla creazione delle statistiche aggiornate.