Il programma europeo Horizon 2020 ha come obbiettivo quello di promuovere le tecnologie in grado di migliorare la salute personale, ad esempio tramite la realizzazione di un particolare dispositivo in grado di misurare in tempo reale le nostre emozioni semplicemente con un tocco del dito.

Lo stato prototipale del progetto, etichettato Affective Health, è stato sviluppato dall’università britannica di Lancaster e dall’Istituto reale di tecnologia svedese (Kth). Il dispositivo, di cui nell’immagine qui in basso è possibile vedere il prototipo e come potrebbe apparire un’applicazione ad hoc, sarebbe in grado di mirare segnali elettrici della cute per valutare ad esempio il grado di stress di una persona.

Il progetto ha visto un fase di test da parte di 23 volontari che hanno indossato Affective Health per un mese. Durante queste settimane di utilizzo i volontari hanno iniziato ad utilizzare il device per misurare lo stress durante la giornata, oppure per monitorare l’attività fisica e i tempi di ricupero oppure come diario delle emozioni.

Secondo Pedro Sanches del Kth, “il nostro corpo produce una vasta gamma di segnali che possono essere misurati. Negli anni sono stati sviluppati diversi dispositivi per misurare questi segnali che chiamiamo biodati: pensiamo al cardiofrequenzimetro che misura il battito cardiaco durante l’attività sportiva. Tuttavia ci sono anche altri biodati che possono essere sfruttati, come la conduttanza cutanea o il livello di traspirazione. Dar loro un senso non è semplice: le persone non hanno familiarità con queste informazioni, non è chiaro come vorrebbero usarle né come potrebbero interagire con i dispositivi che le mostrano“.

Sul sito ufficiale del progetto Horizon 2020 è possibile scoprire qualcosa in più su Affective Health, come ad esempio gli impatti socio economici che il progetto potrebbe avere nel corso degli anni.