Così come previsto, Sony ha lanciato nelle scorse ore un nuovo smartphone di fascia media: stiamo parlando di Sony Xperia 10 VIII.

La nuova generazione non va a stravolgere quella che nel complesso è da anni la filosofia di questa serie di smartphone del produttore nipponico, introducendo tuttavia alcune chicche, come uno schermo circa il 50% più luminoso rispetto al modello precedente, altoparlanti stereo potenziati (con un volume complessivo migliorato e bassi più incisivi) e il menu Rewards & Pay, che consente agli utenti di accedere rapidamente ai servizi di pagamento e fedeltà.

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Le principali caratteristiche di Sony Xperia 10 VIII

Tra gli altri punti di forza del suo nuovo smartphone, il produttore nipponico ci tiene a mettere in risalto la batteria da 5.000 mAh, che dovrebbe essere in grado di garantire fino a due giorni di autonomia e un design curato sin nei minimi particolari, caratterizzato da un pannello posteriore realizzato con un materiale trasparente con un rivestimento opaco.

Sony Xperia 10 VIII

Queste sono le principali caratteristiche di Sony Xperia 10 VIII:

  • display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), 97% DCI-P3, refresh rate a 120 Hz, protezione Corning Gorilla Glass Victus 2
  • processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (6 nm) con GPU Adreno 710
  • 8 GB di RAM
  • 128 GB di memoria di archiviazione, con possibilità di espansione via microSD
  • fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2,0)
  • doppia fotocamera posteriore con sensore primario Exmor RS da 50 megapixel (1/1,56″, f/1,9) e sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2,4)
  • connettività 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C 2.0
  • Dual SIM (nano + eSIM)
  • sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali
  • ingresso jack audio da 3,5 mm e altoparlanti stereo
  • batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 30 W
  • scocca resistente a polvere e acqua (IP65 e IP68)
  • Android 15, con 4 aggiornamenti dell’OS e 6 anni di patch di sicurezza
  • dimensioni: 153 x 72 x 8,3 mm
  • peso: 168 grammi

Sony Xperia 10 VIII sarà disponibile in Europa in tre colorazioni (Frozen White, Frosted Grey e Misty Lilac) a partire dalla seconda metà di settembre a 599 euro.