Così come previsto, Sony ha lanciato nelle scorse ore un nuovo smartphone di fascia media: stiamo parlando di Sony Xperia 10 VIII.

La nuova generazione non va a stravolgere quella che nel complesso è da anni la filosofia di questa serie di smartphone del produttore nipponico, introducendo tuttavia alcune chicche, come uno schermo circa il 50% più luminoso rispetto al modello precedente, altoparlanti stereo potenziati (con un volume complessivo migliorato e bassi più incisivi) e il menu Rewards & Pay, che consente agli utenti di accedere rapidamente ai servizi di pagamento e fedeltà.

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Le principali caratteristiche di Sony Xperia 10 VIII

Tra gli altri punti di forza del suo nuovo smartphone, il produttore nipponico ci tiene a mettere in risalto la batteria da 5.000 mAh, che dovrebbe essere in grado di garantire fino a due giorni di autonomia e un design curato sin nei minimi particolari, caratterizzato da un pannello posteriore realizzato con un materiale trasparente con un rivestimento opaco.

Queste sono le principali caratteristiche di Sony Xperia 10 VIII:

display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), 97% DCI-P3, refresh rate a 120 Hz, protezione Corning Gorilla Glass Victus 2

con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), 97% DCI-P3, refresh rate a 120 Hz, protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (6 nm) con GPU Adreno 710

(6 nm) con GPU Adreno 710 8 GB di RAM

128 GB di memoria di archiviazione, con possibilità di espansione via microSD

fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2,0)

doppia fotocamera posteriore con sensore primario Exmor RS da 50 megapixel (1/1,56″, f/1,9) e sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2,4)

(1/1,56″, f/1,9) e sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2,4) connettività 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C 2.0

Dual SIM (nano + eSIM)

sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali

ingresso jack audio da 3,5 mm e altoparlanti stereo

batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 30 W

con il supporto alla ricarica rapida a 30 W scocca resistente a polvere e acqua (IP65 e IP68)

Android 15, con 4 aggiornamenti dell’OS e 6 anni di patch di sicurezza

dimensioni: 153 x 72 x 8,3 mm

peso: 168 grammi

Sony Xperia 10 VIII sarà disponibile in Europa in tre colorazioni (Frozen White, Frosted Grey e Misty Lilac) a partire dalla seconda metà di settembre a 599 euro.