A partire da oggi, 25 agosto 2026, i possessori di vecchi smartphone Samsung non saranno più in grado di completare pagamenti sul Galaxy Store. Se state ancora utilizzando modelli con Android 4.4 Kitkat (o versioni precedenti) non potrete più acquistare app o temi su Galaxy Store e Galaxy Themes.

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Niente più pagamenti su Samsung Galaxy Store con i vecchi dispositivi

Per garantire un ambiente di pagamento più sicuro e migliore, il supporto per Samsung Checkout sui dispositivi con versioni inferiori ad Android 5.0 Lollipop sarà interrotto a partire da oggi, 25 agosto 2026. L’avviso è arrivato direttamente all’interno del Galaxy Store e riguarda l’acquisto di contenuti, anche in-app.

“Gentili clienti, questo è Galaxy Store. Grazie per aver utilizzato il nostro servizio. Per garantire un ambiente di pagamento più sicuro e migliorato, il supporto per Samsung Checkout sui dispositivi con versioni di Android OS inferiori a 5.0 sarà interrotto a partire dal 25 agosto 2026. Ti informiamo che, a partire dalla data di fine supporto, l’accesso al servizio sarà limitato sui dispositivi con versioni di Android inferiori a 5.0, come dettagliato di seguito. [Modifiche principali] Servizi interessati: acquisti di contenuti Galaxy Store / Galaxy Themes e acquisti in-app Dettagli: I pagamenti tramite Samsung Checkout saranno bloccati sui dispositivi con un sistema operativo inferiore ad Android 5.0. Quando si tenta di effettuare un pagamento, verrà visualizzato un pop-up con il messaggio “Aggiorna il software del telefono e riprova.” e la transazione verrà bloccata. [Azione richiesta] Aggiornamento del sistema operativo: aggiorna il sistema operativo del tuo dispositivo all’ultima versione (Android 5.0 o successiva). Se la versione massima del sistema operativo supportata dal tuo dispositivo è inferiore ad Android 5.0, Samsung Checkout non sarà più supportato su tale dispositivo. Continueremo a fare del nostro meglio per offrirti un servizio affidabile e sicuro. Grazie“

Considerando che Android 5.0 Lollipop è stato rilasciato nel lontano novembre 2014, confidiamo che siano ormai pochi i dispositivi coinvolti direttamente nella questione che siano tuttora usati attivamente. Tra i modelli che non hanno mai ricevuto Android 5.0 possiamo citare ad esempio Samsung Galaxy Note 2 (rimasto ad Android 4.4.2 Kitkat) e Samsung Galaxy S3 (la versione LTE si è fermata proprio a Kitkat), ma ci sono anche i vari smartphone delle serie Galaxy Ace, Galaxy Grand e così via. In ogni caso, i possessori potranno comunque continuare a utilizzarli: semplicemente non potranno più effettuare pagamenti di app e temi sul Galaxy Store.