Samsung ha avviato questa mattina la distribuzione della One UI 8.5 stabile per diversi modelli, anche se per il momento l’aggiornamento rimane confinato alla Corea del Sud. Grazie al comunicato ufficiale Samsung italiano, ora abbiamo però la data di arrivo dell’aggiornamento in Italia e in Europa, ed è molto vicina.

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One UI 8.5 in Italia a partire dalla prossima settimana

La One UI 8.5 stabile sta arrivando in Corea come aggiornamento a partire dalla serie Galaxy S25 principale, ma è disponibile pure su Galaxy S25 FE, Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7. Mentre dalla Germania giungono indicazioni non esattamente positive per quanto riguarda la fascia media, il comunicato ufficiale sul sito Samsung Newsroom italiano ci offre importanti dettagli aggiuntivi, taciuti altrove: in particolare, ora abbiamo indicazioni sulle tempistiche di arrivo dell’aggiornamento in Europa.

Anche sul sito italiano troviamo indicato che “l’aggiornamento si concentra sul miglioramento delle esperienze di comunicazione e creative su smartphone e tablet Galaxy, inclusi serie Galaxy S25, Galaxy S25 FE, serie Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, serie Galaxy Tab S11 e serie Galaxy Tab S10“, ma in più viene riportato che l’update arriverà in Europa, Hong Kong, India, America Latina, Nord America, Sud-est asiatico e Taiwan l’11 maggio 2026, con ulteriori regioni a seguire.

“One UI 8.5 inizierà il lancio in Corea a partire dal 6 maggio, seguita da Europa, Hong Kong, India, America Latina, Nord America, Sud-est asiatico e Taiwan l’11 maggio, con ulteriori regioni a seguire“.

Considerando che per il momento l’aggiornamento alla One UI 8.5 è partito in Corea per l’intera serie Galaxy S25, oltre che per Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, ci aspettiamo che a partire da lunedì 11 maggio saranno questi i primi modelli ad accogliere in Europa e quindi in Italia il tanto atteso update.

I successivi sulla lista dovrebbero essere la serie Galaxy S24 e i pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6: è probabile che l’aggiornamento alla One UI 8.5 parta per questi ultimi durante la prossima settimana, con lancio globale per quella successiva. Non è comunque da escludere che le tempistiche possano essere anticipate o ritardate in base a come procederà la distribuzione sui primi modelli coinvolti.

Vi state già preparando ad accogliere la One UI 8.5 sul vostro smartphone o tablet Samsung? Vi ricordiamo che per verificare l’arrivo di aggiornamenti potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.