Negli ultimi anni Valve ha dimostrato in più occasioni di voler andare oltre i confini tradizionali del gaming su PC, lavorando per rendere i titoli pensati per Windows accessibili anche su piattaforma alternative. Un percorso che passa anche da Steam e, soprattutto, dal progetto Proton, che continua a evolversi a ritmo sostenuto.

Proprio in queste ore è arrivato un nuovo aggiornamento particolarmente interessante: la versione Beta di Proton 11, che porta con sé miglioramenti concreti non solo per Linux, ma anche per l’esperienza di gioco su dispositivi Android.

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Proton 11 Beta migliora prestazioni e compatibilità, anche con Android

Entrando nel dettaglio, Proton 11 Beta si basa sull’ultima evoluzione di Wine, da sempre uno dei pilastri per l’esecuzione di applicazioni Windows su sistemi diversi. L’integrazione con le novità più recenti introduce ottimizzazioni importanti, tra cui il supporto a NTSync, una tecnologia che riduce il carico di sistema durante l’esecuzione dei giochi.

Tradotto in termini pratici questo significa prestazioni più stabili, minori rallentamenti e un’esperienza complessivamente più fluida quando si avviano titoli Windows attraverso un livello di compatibilità. Non si tratta dunque di un semplice aggiornamento incrementale, ma di un passo avanti piuttosto concreto.

Come spesso accade con questi aggiornamenti, Valve ha colto l’occasione per ampliare ulteriormente la lista dei giochi compatibili; tra i titoli supportati troviamo nomi decisamente importanti, inclusi alcuni grandi classici:

Universe Generator: The Golden Sword

DCS World Steam Edition

Resident Evil (1996)

Resident Evil 2 (1998)

Dino Crisis

Dino Crisis 2

From Dust

Blaite

Don’t Die Dateless, Dummy!

METAL GEAR SURVIVE

Warhammer: Vermintide 2

Metal Fatigue

SHOGUN: Total War.

Unknown Faces

Gothic 1 Classic

X-Plane 12

Breath of Fire IV

Deadly Premonition

In parte si tratta di giochi già avviabili tramite versioni sperimentali di Proton, ma con la Beta 11 arrivano miglioramenti in termini di stabilità e compatibilità che rendono l’esperienza decisamente più affidabile; a questo si aggiunge un corposo lavoro di bug fixing, con la risoluzione di numerosi problemi segnalati nelle versioni precedenti.

Se però allarghiamo lo sguardo, il vero punto chiave dell’aggiornamento è un altro, Valve ha infatti introdotto un nuovo profilo specifico per architettura ARM64, un cambiamento che potrebbe avere implicazioni molto più ampie di quanto sembri a prima vista.

Come molti di voi sapranno, la maggior parte degli smartphone e tablet Android si basa proprio su chip ARM, questo significa che Proton potrebbe diventare sempre più efficace nell’emulare giochi pensati per architetture x86 direttamente su dispositivi mobili.

In altre parole, si intravede uno scenario in cui il gaming PC, almeno per una certa categoria di titoli, diventa progressivamente accessibile anche su smartphone, tablet e console portatili Android, magari sfruttando soluzioni come GameHub o strumenti simili.

Le novità non si fermano qui, perché iniziano a circolare anche segnalazioni piuttosto curiose: alcuni utenti stanno già sperimentando versioni aggiornate di Proton in grado di far girare Steam su dispositivi non ufficialmente supportati, come Nintendo Switch.

Si tratta ovviamente di test preliminari e non di scenari ufficiali, ma rendono bene l’idea della direzione intrapresa da Valve, abbattere le barriere tra piattaforme e rendere il proprio ecosistema sempre più flessibile.

Come spesso accade in questi casi, è bene mantenere un minimo di cautela. Proton 11 è ancora in fase Beta e molte delle potenzialità, soprattutto su Android, dovranno essere verificate nell’uso reale.

Detto questo, il segnale è piuttosto chiaro: Valve continua a spingere verso un futuro in cui il concetto stesso di piattaforma perde progressivamente importanza, e se da un lato progetti come Steam Deck hanno già mostrato cosa sia possibile fare, dall’altro aggiornamenti come questo suggeriscono che il prossimo grande passo potrebbe passare proprio dai dispositivi mobili.