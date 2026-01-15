Prosegue l’espansione (o forse l’evoluzione) di ChatGPT che con una certa regolarità integra e rilascia nuove funzionalità e strumenti. Dopo ChatGPT Health (per la comprensione delle informazioni mediche), il consulente per lo shopping e, solo per rimanere agli esempi degli ultimi mesi, le chat di gruppo, ora OpenAI ha annunciato ChatGPT Translate. Come suggerisce il nome si tratta di un nuovo strumento di traduzione pensato per andare oltre la semplice conversione di parole da una lingua all’altra.

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Cosa può fare ChatGPT Translate

Di per sé la traduzione di un testo da una lingua a un’altra è un’attività che qualsiasi modello linguistico di intelligenza artificiale è in grado di svolgere, anche in maniera piuttosto curata e convincente. Si tratta di una versione indipendente, accessibile tramite un’interfaccia separata da quella del chatbot principale, progettata esclusivamente per le traduzioni. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza più accessibile, fluida e su misura per ogni tipo di utente.

L’interfaccia è semplice e familiare, con due box di testo e il rilevamento automatico della lingua, proprio come accade in Google Traduttore e altri tool di questo tipo. Al momento sono supportate oltre cinquanta lingue e l’utente può scrivere, parlare con la propria voce tramite il microfono o caricare contenuti da tradurre, anche se alcune funzionalità (come la traduzione di immagini o documenti) sono ancora in fase iniziale o assenti nella versione desktop. Per ora, però, le funzioni legate a documenti, siti web e traduzioni in tempo reale restano assenti.

Ciò che distingue davvero ChatGPT Translate dagli strumenti concorrenti è l’attenzione al contesto. Subito dopo aver generato la traduzione, infatti, il sistema propone una serie di opzioni rapide che permettono di adattare il testo secondo l’obiettivo o il pubblico di riferimento. Si può chiedere per esempio una versione più scorrevole, più formale, pensata per un bambino o per un contesto accademico. Ogni scelta porta l’utente direttamente nell’interfaccia completa di ChatGPT, dove è possibile rifinire il testo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. È un approccio che trasforma la traduzione in una conversazione dinamica, in cui il significato non viene solo trasportato da una lingua all’altra, ma anche modellato sulla base del tono e della situazione. È interessante questa attenzione al contesto, perché non è la prima volta che uno strumento di intelligenza artificiale dedicato alla traduzione si pone questo obiettivo. È il segno dell’attenzione (e della necessità) di superare i tradizionali limiti dei sistemi di traduzione automatica offrendo risultati più simili alla vitalità della lingua parlata.

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Oltre la “semplice” traduzione

OpenAI, tuttavia, sembra puntare su una logica completamente diversa, basata sulla personalizzazione e sul ragionamento. L’idea non è soltanto tradurre, ma aiutare l’utente a comunicare meglio, fornendo suggerimenti grammaticali, spiegazioni linguistiche o adattamenti stilistici che tengano conto dell’interlocutore. È possibile riformulare un messaggio per renderlo più efficace, ottenere chiarimenti su una regola linguistica o tradurre espressioni idiomatiche con maggiore consapevolezza. Tutto questo avviene in tempo reale, mantenendo attiva la conversazione e offrendo un controllo che va oltre il semplice copia e incolla.

OpenAI spiega che ChatGPT Translate può essere utile, per esempio, per chi studia o sta imparando una lingua così da avere un supporto didattico utile per esercitarsi, comprendere meglio i testi e ricevere spiegazioni grammaticali chiare. I viaggiatori possono tradurre velocemente cartelli, menu e conversazioni per sentirsi più sicuri quando si trovano all’estero. I professionisti, invece, possono affidarsi a una traduzione coerente con il proprio stile, adattata al tono di un’e-mail di lavoro, di una presentazione o di un documento tecnico.

A tutto questo si aggiunge una funzione interessante per l’apprendimento pratico. Si tratta della capacità di ChatGPT Translate di insegnare frasi utili in qualsiasi lingua, come salutare, ordinare cibo, chiedere indicazioni o aiuto. È una funzionalità pensata per chi vuole comunicare in modo efficace anche con poche parole, e che dimostra come ChatGPT Translate sia stato progettato pensando non solo alla traduzione, ma alla relazione tra lingue e persone.